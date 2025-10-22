【韩网热门】李伊庚「简讯门」续：当事女性口风大反转「一切都是ai啦」！韩网友：当人是傻子吗

这几日男演员李伊庚深陷「性骚扰门」，虽然经纪公司极力否认，但因对方甩出照片、影片等而另网友们质疑声四起。

就在众人观望李伊庚要如何解除名誉和事业危机时，事情出现大反转，爆料女生A某再发文，称一切都是「开玩笑」。 A某在X上表示：「你好，各位韩国同胞。 知道的人应该已经知道，最近我一直在发一些与演员李伊庚有关的各种照片...... 一开始只是开玩笑，但没想到那篇文章会受到那么多关注。 可是随著我不断发文、使用 AI 图片，好像渐渐地真的开始这么想了」。



한국인 여러분 안녕하세요. 아시는분들은 아시겠지만, 최근에 이이경배우님 관련해서 이런저런 사진을 많이 올리고 했는데요.

..처음에는 장난으로 시작했던글이 그렇게 많이 관심을 받을줄 몰랐습니다. 근데 점점 글을쓰고 ai사진을 쓰고 하다보니 점점더 실제로 그렇게 제가 생각 하게 된 것 같아요 — X (@jennienismsx) October 21, 2025

韩国网友评论：

1. 哇哦...... 虽然法院大概也就判个罚金吧，但李伊庚方面应该要毫不宽容地应对才行

2. 不管是不是 AI，看起来双方好像已经和解了吧，各种脑补真是恶心死了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 突然说是 AI，大家会信吗ᄏᄏᄏ 把人当傻子喔

4. 哇，AI现在都这样被利用啊。 以后发生什么事，全都说是 AI 就好了

5. 不管是真是假，以后大家都会说「那是 AI」吧

6. 根本不是外国人的语气，却还装到最后。 这不是提告，是和解？ 搞什么？

7. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ太搞笑了，这分明就是和解的走向吧。 要是想消除大家的怀疑，经纪公司最好是狠狠地提告，像某些人那样上法院出入都被拍到才行

8. 我虽然从没在李伊庚事件留言过，但那个 DM 认证影片是不可能用 AI 做出来的......（AI业界人士发言）

9. 看来是要重新出来活动了，啧

10. 李伊庚方面一定要找到原帖作者提告啊，别光说什么要告大众，唉

11. 只有她真的被法律惩罚了我才会信

12. 开玩笑吗？ 证明给我看那是AI

13. 反应太夸张了...... 一开始就把李伊庚当垃圾贴标签...... 好可怕......

14. 感觉最后会是转发或骂人的人被告收场

15. 反正也不用替任何人生气了ᄏ 有错的人会被惩罚吧

16. 明明是本人自己出面说明了，结果还在那贴李伊庚标签，之前骂男人、骂南美混血的那些人，现在是不想承认自己嘴臭吗？ 人生乐趣就是骂人吗

17. 反正既然要这样结局，那一开始对方说要钱的时候就给钱、签协议书不就好了？ 现在名誉全毁，骂声全挨完

18. 既然这样结束，就放过吧，再纠缠也没意义

19. 既然女方都否认了，大家别乱敲键盘免得惹祸上身~

20. 感觉像是某种恋爱诈骗

21. 希望李伊庚把所有恶评者都告了ᄏᄏᄏ那人也该被法律制裁ᄏᄏ

22. 笑死，结果女的反而更被骂，外国人助长针对女性的骂声真讽刺

23. 那明明就是萤幕录影的影片，说是AI真毛骨悚然...！要真有那种AI应该直接禁止使用！不过经纪公司做得好！应该快发正式声明了ᄏ昨天都没动静^^会说要提告吗？ 还是说因为是外国人又反省所以原谅？ 不行！一定要告到底严惩！！不要只说要告，要公布结果！！最好还拍下律师拿著告诉书去警局的照片！！不然以后别人都会滥用AI这藉口！！李伊庚先生，加油！！！

24. 太糟了，不论真假，这样以后如果真的有受害人出来，连证据都要自己证明不是AI吗？ 为什么要留下这种恶劣的先例

25. 所以我早就说过这种事不要乱插嘴

26. 不管是和解还是AI，只要这样公开表态了，之后再继续说那是真的，就有被告的理由了

原文：https://theqoo.net/square/3961308670

