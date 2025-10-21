爲了遵守對觀眾的禮儀！《豆豆笑笑》金宇彬凌晨3點起床準備＋穿西裝出現在機場，李光洙＆都敬秀超傻眼！

《豆豆笑笑》第1集就超級好笑，大家都看了嗎？看到穿輕裝的都敬秀，金宇彬還說：你今天也太沒有禮貌 XD

tvN綜藝《豆豆笑笑》講述在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 食品代表理事李光洙、監察金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事。



17日的首播中，三人簡單對話結束後，就見了總公司的高代表，並舉行海外文化探訪團成立儀式。探訪團從選定探訪的國家到詳細的旅行計劃，再到預約和結算，他們都必須要自己完成。沒想到從選定探訪國家就遇到困難，最終李光洙讓步決定去金宇彬和都敬秀想去的墨西哥，他們光討論國家就花了四個小時 XD



到了出境日當天，代表李光洙以第一名抵達，因為之後還要拍戲的關係，還貼了金牙。製作組問他：「要一直保持這樣嗎？」李光洙表示：「得一直保持這樣，這是貼上去的。」除了金牙外，五趾鞋也非常吸睛，製作組：「哦！你的鞋子也很特別（直接給特寫）！」讓李光洙超害羞。



接著金宇彬到達，爲了遵守對觀眾的禮儀，他穿著白色西裝還打蝴蝶結登場。羅PD看到就問他在幹嘛，金宇彬回答：「畢竟這是全新的一季嘛！我覺得去旅行的話，難免沒辦法對觀眾保持禮儀，所以就先盡力這樣。我打算趁著大搭飛機前...就是到出入境檢查之前，就算有點不好意思，也還是要（穿著西裝）。」



最後抵達的都敬秀，一進門就嚇傻，與凌晨3點起床準備的金宇彬相反，身穿輕裝的都敬秀尷尬地說：「我好像真的在15分鐘前起床。」對此，金宇彬斥責道：「敬秀啊～今天也太沒有禮貌了。」都敬秀還跟大家道歉。



對於金宇彬的禮儀，李光洙表示他應該先去看醫生，都敬秀則說他體悟到宇彬哥有稍微愛出風頭的症狀。三人展現不同的機場時尚（？也讓網友紛紛表示：「金宇彬對觀眾的禮儀太搞笑了」、「李光洙的金牙也很好笑」、「看一次笑一次」、「到機場所有目光都在他身上，真的超好笑」等等。

