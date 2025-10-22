MAMA舞台尴尬警告！金希澈笑吐后辈注意事项

韩流男团Super Junior成员金希澈将登上年底的「2025 MAMA AWARDS」，但他却用超诚实又幽默的口吻，聊起了和后辈偶像们之间的「世代差」！

金希澈日前透过IG发文写道：「我们这年纪还能上MAMA吗？ 看出演名单，全都是我女儿、儿子辈啊！而且我们那时候还是MKMF时代（MAMA的前身）呢！」一句话笑翻粉丝。

他接著说：「希望后辈们表演或打招呼的时候，不要特地从位子上站起来，那时我一定会很尴尬啦～彼此都会觉得有压力。」真情流露又充满希澈式幽默。



今年是Super Junior出道20周年，团员们几乎都是1980年代出生的偶像代表，金希澈1983年生、忙内圭贤则是1988年生。 而这次MAMA的主要出演者几乎都是2000年后出生的新世代偶像，难怪他感叹「真的像爸爸带孩子上台」。



「2025 MAMA AWARDS」将於11月28日与29日在香港启德体育场盛大举办。 第一波出演名单包括：ALLDAY PROJECT、Alpha Drive One、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BEOMJUP、CORTIS、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、IZNA、KickFlip、MEOVV、RIIZE、Stray Kids、SUPER JUNIOR、TWS、 ZEROBASEONE等。第二波阵容则新增了：aespa、G-DRAGON、i-dle、IDID、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TXT、TREASURE等十组艺人。



来自日本、在《Street Woman Fighter World》夺冠的KYOKA，以及首次登上MAMA舞台的香港男团MIRROR都将成为本届典礼的亮点之一。

今年MAMA的主题是「UH-HEUNG」，主办单位CJ ENM表示，将以「自由歌唱与舞动时，内心涌现的快乐能量『흥』」为核心，打造一场视觉与听觉都充满热情的年末盛典。

网友看完希澈的发文也笑翻留言：「这是可爱的中年危机XD」、「哥就是MAMA的历史见证人」、「能和后辈同台就是传奇了」、「这就是K-POP爸爸的自觉啊」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻