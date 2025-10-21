《放飛旅行團》姜河那新聞專訪自曝喚醒一日靠「冥想」！「不走簡單的路」時時警惕自己演出不同角色人格

今年作品多多的姜河那，將有新電影作品《放飛旅行團》與大家見面，日前他也登上新聞頻道接受主播專訪，穿著正式西裝上節目的姜河那顯得比平時更緊張，但也聊到身為演員時時對自己保持警惕之心。

今年多達6部作品與觀眾見面的姜河那，也被主播問到今年似乎特別忙碌，不過他解釋說，很多人問他為何一直工作都不休息？不過其實是因為他在這三、四年拍攝的作品，正好都在這幾個月公開了，還很不好意思地表示「希望觀眾們不會感到厭煩」。而姜河那的作品橫跨大小螢幕以及OTT平台，他表示自己平時選擇作品的標準不外乎是兩大前提，也就是「劇本有趣」以及「自己有所收穫」，每一部作品中都有所學習。



姜河那能夠帶來許多新作品的原因，是他將工作與私人生活分得相當清楚。他進一步說明，在他住家中完全沒有演員「姜河那」的任何物品，而相關的獎座等物品都放在辦公室中，即便是刻意的，他也努力將工作以及私人領域分開。被問到自己認為的經典作品，姜河那回答的是「東柱」，他表示當時大家一起努力完成作品的記憶令他印象深刻。主播則說自己最喜歡的是《山茶花開時》的龍植，更提到了自己覺得很難忘的名場面，姜河那謙虛表示，自己只不過是照劇本寫的來演出而已。



他也介紹了新作品《放飛旅行團》，描述一群從幼稚園就認識的好朋友們，逐漸在生活週遭以及社會生活所逼迫，慢慢失去了對友情的重視，此時他們決定一起去旅行！接下來就發生了認識24年的好友們初次旅行的一連串有趣故事。這也是姜河那繼《二十行不行》與《30天》之後再度主演喜劇作品，他也透露自己在拍攝這部作品的期間，也常常想起他的朋友們，姜河那也自曝和朋友在一起時，跟劇中的角色一樣有點傻。



而姜河那聽到的讚美中，哪一句最令他印象深刻呢？他表示是有人說過他「真的把每一天都過得很快樂」，而這也是姜河那的目標。如果有人對他說「你這一天過得真有趣」「你怎麼能把每一天都過得這麼快樂」的時候，就讓他的心情特別好。而姜河那的快樂，竟然是在家中放空冥想！可以盯著角落看10分鐘之久，什麼都不想，他認為這就是他喚醒自己的方式。



姜河那也時刻勉勵自己「不走簡單的路」，隨著作品一部一部累積起來，很可能大家會看過他在某部作品用過的表情，甚至用過的呼吸方式，這就是他所謂「簡單的路」，但他努力著讓每一個角色雖然沒有天差地別的不同，但給人的感覺卻是不一樣的個體，這是姜河那真正想要演出的感覺，他也期許自己繼續這樣成長。《放飛旅行團》也將於11月14日在台正式上映。



