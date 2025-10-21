「被叫保安、15小時沒吃飯」昭宥痛訴遭種族歧視！同機乘客大爆料還原真相？ 再發文爆料全程感受到了「侮辱」

女星昭宥近日自美返韓途中，疑似在飛機上遭遇不公對待，親自在SNS發文控訴「懷疑自己被種族歧視」，引起韓網炸鍋。 然而不到一天，就有多名同班機乘客出面「打臉」，現場版本大相逕庭，事件也從「歧視爆料」變成「誰說真話」的羅生門。

昭宥19日在自己的IG上發文表示，自己結束紐約行程後，轉機搭乘從美國亞特蘭大飛往首爾的航班，「因為太疲倦，想問一下用餐時間，就呼叫了一位韓籍空服員，但沒想到乘務長突然說我態度有問題，甚至叫了保安人員。」她坦言自己當下嚇壞了，甚至說「如果我有問題，我願意下機」，但最終仍在冷漠的氣氛中完成了15小時的航程，期間什麼也沒吃。

昭宥感嘆：「那一刻我真的在想，這是不是種族歧視？ 希望沒有人因為膚色或國籍而被懷疑或感到不舒服。」這篇貼文迅速在社群上瘋傳，許多粉絲與網友怒批「明顯是歧視」、「太過分了」。



不過隔日情勢就急轉直下。 有多名自稱同機乘客的人在韓網留言，指稱事情「並非昭宥描述的那樣」。 一名乘客表示：「那班是紅眼班機，機上很安靜，昭宥自己也說過'有點喝醉'，她確實找了韓籍空服員，但我沒看到有保安出現。」

另一名目擊者則說：「昭宥當時是喝得很醉的狀態，她自己說太累、不想吃飯。 我也聽到空服員提醒她『喝醉的狀態下不應該搭飛機』。像這樣說自己委屈、說被種族歧視，真的不太妥當。」



由於雙方說法天差地遠，事件目前陷入羅生門，韓網上也出現不同聲音。 有網友認為：「如果她真的是醉得很厲害，那情況就不一樣了」、「她說被叫了保安，這部份確實有點奇怪。」但也有人持保留態度，表示：「還是等事實釐清再說吧」、「光靠目擊證詞，怎麼能確定她是不是真的醉？」——整起事件依然眾說紛紜。 外界也關注該航班的航空公司——達美航空（Delta Air Lines）是否會出面回應。

昭宥於20日下午再次發表立場聲明。 她強調說：「登機前只是在貴賓休息室少量飲用了酒精飲料，但順利登機，並未受到任何制止或引發問題。 」意即她的飲酒行為並無不當。

昭宥解釋道：「為了調整身體狀態，我每次都會確認用餐時間表。 因為我的英語不夠流利，溝通過程中出現了困難。 也許是在請求協助的過程中發生了誤譯，才導致乘務長和保安人員前來。 」她還表示，之後也不斷發生讓人感到屈辱的事情。 為了讓推車通過，她讓到了走廊一側，但乘務長卻以高壓的態度命令她『出去』，並且沒有道歉，「有位會說韓語的乘務員一直向我道歉，但對於登機後發生的一切、以及飛行途中持續的冷漠眼神和態度，我仍感到震驚和遺憾。 我發文不是為了索賠或曝光，只是希望今後不要再有人經歷和我一樣的事。 我也希望事實不會被誇大或歪曲。 」最後她向其他乘客致歉：「對於因我而在機艙內受到不便的乘客們，深感抱歉。 」

