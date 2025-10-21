《放飞旅行团》姜河那新闻专访自曝唤醒一日靠「冥想」！「不走简单的路」时时警惕自己演出不同角色人格

今年作品多多的姜河那，将有新电影作品《放飞旅行团》与大家见面，日前他也登上新闻频道接受主播专访，穿著正式西装上节目的姜河那显得比平时更紧张，但也聊到身为演员时时对自己保持警惕之心。

今年多达6部作品与观众见面的姜河那，也被主播问到今年似乎特别忙碌，不过他解释说，很多人问他为何一直工作都不休息？不过其实是因为他在这三、四年拍摄的作品，正好都在这几个月公开了，还很不好意思地表示「希望观众们不会感到厌烦」。而姜河那的作品横跨大小萤幕以及OTT平台，他表示自己平时选择作品的标准不外乎是两大前提，也就是「剧本有趣」以及「自己有所收获」，每一部作品中都有所学习。



姜河那能够带来许多新作品的原因，是他将工作与私人生活分得相当清楚。他进一步说明，在他住家中完全没有演员「姜河那」的任何物品，而相关的奖座等物品都放在办公室中，即便是刻意的，他也努力将工作以及私人领域分开。被问到自己认为的经典作品，姜河那回答的是「东柱」，他表示当时大家一起努力完成作品的记忆令他印象深刻。主播则说自己最喜欢的是《山茶花开时》的龙植，更提到了自己觉得很难忘的名场面，姜河那谦虚表示，自己只不过是照剧本写的来演出而已。



他也介绍了新作品《放飞旅行团》，描述一群从幼稚园就认识的好朋友们，逐渐在生活周遭以及社会生活所逼迫，慢慢失去了对友情的重视，此时他们决定一起去旅行！接下来就发生了认识24年的好友们初次旅行的一连串有趣故事。这也是姜河那继《二十行不行》与《30天》之后再度主演喜剧作品，他也透露自己在拍摄这部作品的期间，也常常想起他的朋友们，姜河那也自曝和朋友在一起时，跟剧中的角色一样有点傻。



而姜河那听到的赞美中，哪一句最令他印象深刻呢？他表示是有人说过他「真的把每一天都过得很快乐」，而这也是姜河那的目标。如果有人对他说「你这一天过得真有趣」「你怎么能把每一天都过得这么快乐」的时候，就让他的心情特别好。而姜河那的快乐，竟然是在家中放空冥想！可以盯著角落看10分钟之久，什么都不想，他认为这就是他唤醒自己的方式。



姜河那也时刻勉励自己「不走简单的路」，随著作品一部一部累积起来，很可能大家会看过他在某部作品用过的表情，甚至用过的呼吸方式，这就是他所谓「简单的路」，但他努力著让每一个角色虽然没有天差地别的不同，但给人的感觉却是不一样的个体，这是姜河那真正想要演出的感觉，他也期许自己继续这样成长。《放飞旅行团》也将於11月14日在台正式上映。



