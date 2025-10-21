爆！李伊庚被指传性暗示讯息，全网疯传！经纪公司怒回：捏造，对方曾勒索金钱！二次爆料炸裂全网

因在《和我老公结婚吧》中扮演渣男「朴敏焕」而受到热烈关注的演员李伊庚近日卷入私生活争议，网路上流传一组疑似他与一名网友的聊天截图，内容带有性暗示与不当言语，引起外界热议。 不过，李伊庚的经纪公司随即出面否认，强调相关内容全是捏造的虚假讯息，并表示将采取法律行动。

这起风波於10月20日爆出，网友A某在网上贴出与「李伊庚」的对话截图，声称对方曾发送露骨讯息，甚至询问她的胸部尺寸，还附上拍摄现场的照片作为证据。 A某表示对方曾要求她传送身体部位的照片，在被拒绝后，对方还发来自拍照并夹带辱骂文字。 她说：「我原本以为他是个很温柔的人，但没想到会变成这样。」

面对指控李伊庚的经纪公司强烈否认，指出网路上流传的内容完全是「编造的假消息」。 公司透露，贴文者其实早在几个月前就以相同内容寄信给公司，要求金钱并进行恐吓，后来对方已承认造假并写信道歉。 如今再次将内容贴上网，公司强调这已属恶意行为，将依法追究责任。经纪公司也呼吁外界不要再转传相关贴文，强调「无论是撰写、张贴或散布虚假内容，皆属违法行为」，希望外界不要造成不必要的伤害。



整起事件仍在持续发酵中，之后相关爆料文虽然被删除，但A某再次发文表示：「我从未要求过钱，我确实是德国人。发帖只是希望别的女性不要经历同样的事，没想到事情会发展到这种程度。 」

她也通过与网友的评论互动来表达自己的立场。当有网友质疑道：「你既然要求过钱，为什么还公开别人的私生活？ 在韩国这是违法的。 」A某回应称：「去年因为经济困难，曾问他能不能借我50万。 我本打算一定偿还，实际上也从未收到过钱。 」她还说：「那之后我一直抱著愧疚的心情继续联系他。 」

此外，A某还提到了自己「先发送照片」的情况。 她表示：「对方说好奇我的长相，於是我发了自拍。 最初我用花朵表情遮住了胸口，但他一直要求看，我就原样发了。 」A某所谓的「证据」追加文使事件进一步发酵。 这是一段录屏影片，内容是她浏览演员李伊庚官方SNS帐号的画面。 A某称：「大家都让我展示，这是屏幕录制的影片」，并留言「（这是）李伊庚的真实帐号。 」

