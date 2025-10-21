【韓網熱門】「新世界長女」Annie接任潤娥成「歌謠大祭典」新MC！韓網友：靠實力vs靠資本

韓國人氣混聲團體ALLDAY PROJECT的成員Annie再創話題！據《體育朝鮮》獨家報導，Annie已確定將擔任 「2025 MBC歌謠大祭典」MC，節目將於12月31日迎接跨年夜盛大播出。 （原新聞題目：「新世界長女」Annie，確認接任潤娥，成「歌謠大祭典」MC）

Annie因是財閥新世界集團家族第三代而備受矚目，但她並未只靠家世。 以混聲偶像團ALLDAY PROJECT成員身份出道後，憑著超高完成度的舞台表現與強烈存在感迅速走紅。



值得一提的是Annie這次將接棒少女時代潤娥成為新一任「歌謠大祭典MC」。潤娥已連續十年擔任該節目MC，是「年末女神」的象徵，如今Annie接下這份重任，被視為「K-POP新生代接力傳統」的象徵，也讓人期待她能為舞台注入全新能量。



韓國網友評論：

1. 新人接潤娥的主持？ 想想看還有哪個五代女團能接那個位子，其實答案很明顯吧。雖然份量不同，但就像青龍獎金憓秀的後任換成出道一年拿新人獎的演員一樣，誰會信她能主持好啊

2. 真的很新，難怪大家都驚訝

3. 太掉價了，又不是《音樂中心》

4. 不就靠家世嗎

5. 你們又一大早開始罵女偶像了嗎

6. 很多人說她應該能幹得好，但其實能幹得好的新人也很多吧

7. 一直拿家族名當頭銜真的很煩，不知道是公司策略還是記者在帶風向

8. 資本推得很猛，錢生錢的世界

9. 雖然潤娥被換掉有點可惜，但她也該有變化。 只是後任是她... 如果沒有「新世界」這個頭銜，媒體還能怎麼形容她？ 如果真想靠實力被看見，宣傳時就該把這種家世字眼拿掉吧

10. 真的覺得新聞標題才是最強的釣魚文，本來應該寫「某團成員Annie」，結果偏偏用「新世界長女」來吸眼球

11. 她應該會主持得不錯~但這種機會給誰都能好好表現啦，問題是誰拿得到

12. 才剛出道就被這樣推，果然有後台

13. 新世界、易買得廣告要瘋狂上了吧

14. 一般新人哪可能有這待遇

15. 真的，現在新人靠公司拿廣告早就見怪不怪，只是大家單純不喜歡她而已

16. 我喜歡Annie，但也不能否認她確實有靠關係吧？不然就是公司的人在幫她鋪路。不管怎樣，希望她既然拿了這機會，就能好好做出成績

17. 藝人本來就有特權階層的感覺，這次又更明顯了

18. 不是因為財閥背景才出道的吧？ 老扯什麼財閥梗哈哈，純粹是酸民在吃醋而已

19. 我覺得她很不錯，說話很乾脆俐落，主持應該OK

20. 老實說，大型新人哪個不是常常去當MC？ 本來就沒什麼所謂「公平」。我雖然只看過她幾個影片，但只要現場不緊張，應該可以主持得很好

21. 講真的，大家平常還不是超愛看「演藝圈金湯匙」的內容，透過那些有錢明星來幻想當富人。結果到Annie這裡就因為她是財閥孫女而不行，這才好笑吧哈哈。 從中小偶像的角度看，財閥背景根本沒什麼，比起來大公司出身的偶像才更讓人嫉妒

22. 我不是粉絲，但感覺大家反而因為她是財閥孫女就先入為主在罵吧？每年都有大勢新人主持，Annie就一定是靠家世？那又為什麼「非她不可」？ 如果要說「她不行」，那理由又是什麼呢

23. 有人說HYBE的新人去年當MC的時候沒被罵，但那時其實也有很多嘲諷留言。 這節目每年都會讓當年人氣新人上場當主持，感覺就是一種慣例吧

24. 只能說好羨慕她的人生啊......

原文：https://theqoo.net/square/3960129720

