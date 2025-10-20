《鬼怪》恩卓和Sunny售后！金高银作为嘉宾出演刘寅娜的电台，剧迷：「好期待这个组合」

哇～《鬼怪》的恩卓和Sunny合体啦！

刘寅娜的 YouTube 电台节目《You in Radio》（유인라디오）近日公开最新预告，由金高银作为嘉宾出演！预告中，刘寅娜：「恩卓啊～」金高银：「是命运吗？现在撒娇到了极致。」接著刘寅娜要她不要忍著，金高银也开始撒娇，并预告 《You in Radio》第二季即将到来 XD



金高银和刘寅娜曾在2016年合作过人气韩剧《鬼怪》，分别在剧中饰演鬼怪新娘、在炸鸡店当兼职生的「池恩卓」和炸鸡店老板「Sunny」。时隔多年再次同框，也让许多《鬼怪》的剧迷纷纷直呼：「天啊！兼职生和老板的相遇」、「（第二季）第一位嘉宾竟然是高银」、「恩卓和Sunny社长的相遇，期待第二季呢」、「啊～真的很想念两人的默契」、「大发！竟然是2025年的恩卓和Sunny」、「非常期待这个组合」、「快邀请李栋旭」等等。



而金高银作品也是一部接著一部！与全道嬿、朴海秀、陈善圭主演的《认罪之罪》（原名：自白的代价）讲述被当作杀害丈夫嫌疑人的允秀和被称为魔女的神秘人物慕恩，两人一起卷入危险交易的故事，预计第四季在 Netflix 上线。



此外，《柔美的细胞小将3》近日拍摄完毕，平凡的上班族「柔美」有了作家的新梦想，经过努力后她成爲明星作家。虽然作爲能够俘获读者芳心的浪漫小说作家，获得巨大成功，但对「柔美」来说，最困难的是爱情，细胞们也像暂时休息一样安静，直到「申驯鹿」（金载原 饰）的登场...第三季预计在明年播出，两人会有什么样的化学反应？也让剧迷们都很期待！



