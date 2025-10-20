潤娥實現願望！和李彩玟一起飛越南，《暴君的廚師》劇組享受獎勵假期

tvN話題神劇《暴君的廚師》正式迎來甜蜜的獎勵時光啦！

據韓媒《SPOTV News》今日（20日）獨家報導，劇中主演與製作團隊將於10月21日至24日前往越南展開為期四天的獎勵旅遊，好好犒賞一路走來的努力。

這部人氣韓劇講述一名現代法式主廚延志永（潤娥 飾）意外穿越到朝鮮時代，與「最暴君、卻也是最挑嘴的美食家君王」李獻（李彩玟 飾）之間展開的奇幻故事。 劇情結合了古裝悲劇的張力、浪漫愛情的心動、奇幻穿越的想像力與輕快喜劇節奏，再加上演員群精湛的演技，讓這部戲在韓國和海外都掀起熱潮。

《暴君的廚師》在最終回創下全國平均收視率17.1%的亮眼成績，以自身最高紀錄華麗收官。 不僅如此，該劇還成為tvN首部登上Netflix全球非英語電視劇榜連續兩週奪冠的作品，堪稱今年韓劇界最大黑馬之一。



這次能飛往越南放假，對劇組而言意義非凡。 畢竟tvN歷來只有像《德魯納酒店》、《和我老公結婚吧》、《背著善宰跑》、《機智的醫生生活》這種掀起現象級熱潮的作品，才能享有「獎勵旅遊」這份榮耀。女主角潤娥在殺青宴上就曾興奮站上椅子大喊：「《暴君的廚師》大發！我們去獎勵旅遊吧！」如今夢想成真，粉絲也笑說「潤娥嘴開金口」。據悉，這次旅遊包括潤娥、李彩玟在內的大部份演員與工作人員都會同行，一起放鬆、培養感情。 因為李彩玟24、25日有粉絲見面會行程，將會提前結束行程返韓。

演員們對這趟「成功之旅」也都超級期待。 李彩玟笑說：「能隨劇組去獎勵旅遊是我的夢想，沒想到真的實現了！」而飾演駙馬的吳義植則溫暖表示：「最開心的是能跟一起辛苦的工作人員同遊，這才是真正的回報。」



從一開始面臨主角更換風波，到最後收視、口碑雙贏，《暴君的廚師》用實力寫下「逆轉神話」——如今全劇組飛向越南，品嚐屬於他們的「幸福滋味」，也可說是最完美的Happy Ending！

