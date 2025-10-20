BLACKPINK回归倒数！YG证实「新曲MV拍摄中」预告即将展开全面宣传

【官方声明】人气女团 BLACKPINK 的回归准备进入最后阶段啦！！！

所属公司 YG 娱乐於今天（20日）表示：「BLACKPINK本周将投入新歌 MV 的拍摄。为了呈现最好的成果，成员与工作人员都会在剩下的行程中全力以赴。」



YG 接著表示：「感谢一直等待 BLACKPINK 回归的粉丝们。目前专辑正进入提升音乐完成度的最后阶段，待准备完成后，将透过正式宣传带来好消息。」

BLACKPINK继7月发行单曲〈JUMP〉后，正准备推出新曲。〈JUMP〉在发行首周便空降各大周榜冠军，不仅刷新「K-pop团体拥有最多冠军曲」的新纪录，也在全球最大音乐串流平台 Spotify 上，以K-pop女团最短时间突破3亿串流次数的成绩创下佳绩。



此外，BLACKPINK自7月起以「K-pop女团首位」身份登上高阳综合运动场开唱，并展开横跨16个城市、共33场的世界巡演「DEADLINE」。成功结束北美与欧洲场次后，成员们自10月起与亚洲粉丝见面，近期，在高雄开唱的城市效应也引发热烈话题。（相关报导：整座高雄都变BLIИK！BLACKPINK本周开唱粉红整个高雄，陈其迈蔡英文都沦陷XD）

