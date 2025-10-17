《客家廚房》獲金鐘人氣獎！SJ利特感謝台灣ELF承諾「會繼續在台灣活動」

台灣客家電視台與韓國製作團隊3Y CORPORATION合作的料理實境《廚師的迫降：客家廚房》，稍早在第60屆金鐘獎獲得人氣節目獎，主持群之一的利特驚喜以影片現身！

綜藝人氣節目獎由今年風光退役的中華職棒球星「大師兄」林智勝所頒發，獲獎的《廚師的迫降：客家廚房》團隊上台領獎，也是主持群之一的温昇豪，暖心將發言機會留給韓國PD（製作人），PD韓語表達：「能參加台灣這麼大的典禮感到非常光榮，能得到人氣獎非常開心。」更當場宣布已拍攝完畢的《廚師的迫降：客家廚房》第二季就在12月要播出。



人隨著Super Junior在南美洲巡演的利特，藉由事先錄好的影片發表感言，一出現在螢幕及引發觀眾尖叫。「以韓國首位藝人的身份榮獲了金鐘獎綜藝人氣節目獎，入圍的時候便感到很榮幸。多虧台灣眾多E.L.F.，還有許多粉絲的支持和投票，我們才能獲得人氣獎，未來也會繼續努力在台灣活動。請大家多多支持與愛護，謝謝大家。再次感謝金鐘獎將人氣獎頒發給我們，真的非常感謝大家。」利特不忘說幾句中文：「謝謝，謝謝大家。」



《廚師的迫降：客家廚房》能獲人氣獎確實要歸功廣大台灣E.L.F.，利特也知道台灣E.L.F.積極動員上街拜票，才有機會以壓倒性票數打敗最大勁敵《綜藝玩很大》，先前利特以自己的YouTube直播時，便不斷表達感謝。利特此次最新感言，E.L.F.都很感動他說「會繼續努力在台灣活動」呢！

