Red Velvet金藝琳Yeri 12月來台舉辦見面會 與粉絲共創出道10周年專屬回憶

K-pop女團Red Velvet成員 Yeri（金藝琳）將於12月12日（星期五）晚上8點在台北Legacy Tera舉行個人粉絲見面會《 YERIM FAN MEETING IN TAIPEI》，與台灣的ReVeluv（粉絲名稱）近距離互動，共度一個難忘晚上。這場活動不僅是她首次以個人名義來台，也象徵她在音樂與舞台之路的全新篇章，邀請粉絲們一起慶祝Yeri的出道10周年。

一直以甜美笑容與自然親切個性而深受粉絲喜愛的Yeri，特別為這次見面會準備多個互動環節，讓現場觀眾能親身感受她在舞台上與私下的雙重魅力。主辦單位表示，Yeri還為台北場帶來不少限定驚喜福利，包括全場購票觀眾皆可得到的擊掌、小卡、官方海報，需要抽選的簽名拍立得、簽名海報，還有購買$4,980門票保證獲得的團體合照和綵排觀賞，勢必成為2025年末最療癒的K-pop盛事。





Yeri出道以來不僅是Red Velvet的忙內成員，更活躍於韓劇、電影與綜藝領域，展現多元發展實力。她在作品中散發溫柔又堅定的能量，此次台北見面會也預計將帶來舞台演出與真情告白，與ReVeluv一同回顧10年來的成長點滴，並以全新姿態迎接未來。





如果你也想跟Yeri一同分享過往喜悅，便不要錯過2025年10月19日（星期日）下午2時起，《 YERIM FAN MEETING IN TAIPEI》的門票，便會透過KKTIX平台公開發售。票價分別為NT$4,980、$3,980、$2,980、$1,980(身障)。數量有限，預計將掀起搶票熱潮。如想知道更多Yeri台北見面會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。

YERIM FAN MEETING IN TAIPEI

演出日期：2025年12月12日(星期五)

演出時間：8PM

演出地點：LEGACY TERA

門票售價：NT $4,980 /$3,980/ $2,980/$1,980(身障)

經紀公司：BLITZWAY ENTERTAINMENT





公開發售時間：10月19日(日) 14:00起

售票連結：KKTIX - https://kktix.com



- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.

