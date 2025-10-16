《轉系生》第100集前後任主持人終於同框！KAI與李昌燮合體了！

在網路YT相當有趣的綜藝節目《轉系生：每天轉系的男子》終於迎來節目第100集，其中前後任的主持人EXO的KAI以及BTOB的李昌燮終於同框合體了，引發話題討論。

《轉系生》節目內容是走訪韓國全國的大學院校，介紹並體驗各種多樣化的學系科目，從2022年的東國大學警察行政學系篇開始，訪問了從韓國國內甚至到海外的大學院校，介紹各式各樣的學系，深受MZ世代年輕人以及頻道訂閱粉絲Snacky們的喜愛。這次第100集的特別節目第一彈中，由第六季開始的前後任主持人KAI以及李昌燮兩人合體，並且共同拜訪《轉系生》節目的起點，東國大學警察行政學院旗下的矯正學系。



KAI與李昌燮兩人一見面就互相擁抱，並跟對方說「拍攝真的很不容易，辛苦了」感覺兩人頗有同感，從開場兩人就展現了與眾不同的化學反應，也對最近造成話題的節目內容，譬如KAI與IVE張員瑛共同入伍，以及兩人各自印象深刻的學系，兩人互相分享了彼此的經驗，並且你一言我一語說個不停，兩人也選出令他們留下深刻印象的學校以及科系，發生了哪些趣事，引發大家的關注。



李昌燮本次作為許久不建的復學生再度回歸校園，比以往的他在拍攝上更有效率，他還跟製作組搞笑撒嬌表示，為何有些做法在他當時拍攝時沒有使用？引發全場大笑。李昌燮回到3年前的東國大學首次拍攝現場，充滿回憶，KAI問昌燮：「哥，跟當時不一樣了」展現出「現任轉系生」的威嚴，李昌燮則透過獨到的訪談方式，展現不同的主持氣場。



《轉系生》慶祝第100集的特輯還有後續有趣的內容即將公開。



