《NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH: Our WISH’ in CINEMAS》與首爾同步直播

《NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH: Our WISH in CINEMAS》由SION, YUSHI, RIKU, SAKUYA, RYO, JAEHEE組成的NCT WISH 巡演的首場演唱會 INTO The WISH: Our WISH，一起來感受NCT WISH從首爾仁川的Inspire Arena直送的現場熾熱氣氛吧！

2025年11月1日 (星期六) 5pm韓國時間香港、印尼、馬來西亞、台灣及泰國的戲院與韓國同步直播

門票10月16日（四）中午12時 公開發售！凡購買《NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH: Our WISH’ in CINEMAS》

直播門票壹張，更可獲成員隨機明信片壹張。

********

主演：NCT WISH (SION, YUSHI, RIKU, SAKUYA, RYO, JAEHEE)

導演：HYEYOON KIM

執行監製：SM ENTERTAINMENT

萬基娛樂 榮譽發行

約 180分鐘 | 韓語對白，不設字幕

************************************

香港直播戲院：

F百老匯院線： MOViE MOViE Pacific Place(金鐘), PREMIERE ELEMENTS(九龍站圓方),

GALA CINEMA (朗豪坊), MY CINEMA YOHO CINEMA(元朗)、B+ cinema apm(觀塘)

F英皇院線：時代廣場、iSQUARE(尖沙咀)、荃新天地、 Plus+ (大圍圍方)、將軍澳康城；

FMCL院線：K11 Art House(尖沙咀)、Festival Grand(九龍塘又一城)

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究