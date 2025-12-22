BTS直播透露新專輯已錄音完畢，2026將是「防彈之年」！RM罕見喊話公司「多愛護我們」引熱議

頂流韓團防彈少年團（BTS）昨日通過粉絲社群平台 Weverse 進行直播，隊長RM坦露了對所屬經紀公司複雜的心情，再度引起猜測和討論。

針對粉絲最關心的回歸計劃，RM充滿信心地宣言：「讓我們把2026年變成防彈之年吧，真的會有大事發生。」 J-Hope也感性補充道：「2026 年對我們來說是非常重要的一年。 不敢相信 2025 年就這麼過去了。」Jimin坦誠地說：「這個時段最難熬。」

這時，RM發表了意味深長的言論：「希望我們公司能對我們多付出一點愛。」大哥Jin試圖以「公司也在努力」緩和氣氛，RM也帶著微笑回應，但言語間仍流露出遺憾之情：「我不太清楚。 雖然我平時不太說這種話，但只希望公司能再多呵護我們一點。」此番言論被外界解讀為對公司資源分配或計劃延宕的公開抗議。



난 우리 회사가 우리한테 애정을 가져줬으면 좋겠어

나 이런 말 잘 안 하잖아

좀더 우리를 보듬어줬으면 좋겠어 pic.twitter.com/9IbSgDLzTy — 단팥 (@RM91227) December 21, 2025

此外，成員們也對製作中的新專輯表達了焦慮。他們透露：「錄音明明在幾個月前就結束了，卻一直不斷在修改，經歷了非常多繁瑣的過程。」

接著，成員們補充道：「（距離回歸）真的只剩最後一步了。雖然還沒正式露面，但其實已經做了相當多的工作。」但同時也語帶無奈地表示：「雖然現在無能為力，但之後應該會有機會說明的。」



此前，防彈少年團在 16 日的直播中，也異口同聲地表示：「好想趕快到明年」、「時間過得太慢了」、「2025 年感覺格外漫長」。 RM尤其表現出鬱悶的心情，說道：「想趕快回歸想到快瘋了，真的很討厭今年的年末。公司到底什麼時候才要公佈回歸日期？ 希望 HYBE 能早點發布消息。」SUGA則表示聽說公司近期內就會發布公告。



這並非 RM 第一次對所屬社流露出遺憾之情。 在6日的直播中，他甚至坦言一度苦惱到考慮解散：「『是不是解散或中斷活動比較好？』我曾有過數萬次這樣的想法。」他感慨道，能夠繼續維持團隊，完全是出於成員之間的愛和對粉絲的尊重。



對於這次直播，很多網友批評HYBE消極怠工、拖延回歸計劃，也有人指出BTS應先管理好個人行為，避免爭議影響團體，並期待他們帶著優質的歌曲和舞台回歸。

目前，2013 年 6 月出道的防彈少年團，在 7 年專屬合約期滿前的 2018 年 10 月便與公司提前續約，並於 2023 年 9 月完成了第二次續約。 隨著今年 6 月 SUGA 正式退伍，防彈少年團的「軍白期」已正式結束。 自 2022 年下半年以來，該團體的活動空白期已持續將近 3 年，大眾對完整體回歸的期待感正持續高漲。

