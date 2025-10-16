《转系生》第100集前后任主持人终於同框！KAI与李昌燮合体了！

在网路YT相当有趣的综艺节目《转系生：每天转系的男子》终於迎来节目第100集，其中前后任的主持人EXO的KAI以及BTOB的李昌燮终於同框合体了，引发话题讨论。

《转系生》节目内容是走访韩国全国的大学院校，介绍并体验各种多样化的学系科目，从2022年的东国大学警察行政学系篇开始，访问了从韩国国内甚至到海外的大学院校，介绍各式各样的学系，深受MZ世代年轻人以及频道订阅粉丝Snacky们的喜爱。这次第100集的特别节目第一弹中，由第六季开始的前后任主持人KAI以及李昌燮两人合体，并且共同拜访《转系生》节目的起点，东国大学警察行政学院旗下的矫正学系。



KAI与李昌燮两人一见面就互相拥抱，并跟对方说「拍摄真的很不容易，辛苦了」感觉两人颇有同感，从开场两人就展现了与众不同的化学反应，也对最近造成话题的节目内容，譬如KAI与IVE张员瑛共同入伍，以及两人各自印象深刻的学系，两人互相分享了彼此的经验，并且你一言我一语说个不停，两人也选出令他们留下深刻印象的学校以及科系，发生了哪些趣事，引发大家的关注。



李昌燮本次作为许久不建的复学生再度回归校园，比以往的他在拍摄上更有效率，他还跟制作组搞笑撒娇表示，为何有些做法在他当时拍摄时没有使用？引发全场大笑。李昌燮回到3年前的东国大学首次拍摄现场，充满回忆，KAI问昌燮：「哥，跟当时不一样了」展现出「现任转系生」的威严，李昌燮则透过独到的访谈方式，展现不同的主持气场。



《转系生》庆祝第100集的特辑还有后续有趣的内容即将公开。



