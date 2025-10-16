恭喜♥T-ara恩靜將在11月30日與《全知讀者視角》金秉祐導演結婚，婚禮將以非公開的形式舉行！

恭喜恭喜！

T-ara成員恩靜的經紀公司今日表示：「咸恩靜和金秉祐導演將於11月30日在首爾某地舉行非公開婚禮。」接著補充道：「準新郎是非藝人，婚禮由雙方家人和親朋好友參加，將在安靜溫暖的氛圍中非公開進行。」



據悉，兩人是在電影界熟人聚會上相識，一直保持著緣分，後來發展爲戀人，最終結下愛的果實。距離婚禮只剩下一個多月的時間，沒有傳出戀愛傳聞就傳出結婚消息，讓不少人大吃一驚，因此有人懷疑恩靜突然結婚的消息是否因為懷孕了，但經韓媒確認後表示：「這並非事實。」

1988年出生的咸恩靜1995年通過電視劇《看新時代不知道大人》作爲兒童演員首次踏入演藝圈。2009年以 T-ara 成員身份出道，發行過〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、〈Lovey-Dovey〉、〈Cry Cry〉、〈我們不是相愛過嗎〉、〈Day by Day〉等熱門歌曲，在國內外獲得超高人氣。此外，咸恩晶作爲演員也展開積極的活動，陸續出演《Dream High》、《仁粹大妃》、《Lovely Horribly》、《即使被騙也要做夢》、《紅丹心》、《女王之家》等劇。



而金秉祐導演是1980年出生，通過2013年上映的電影《恐怖攻擊直播》首次登上商業電影界。之後執導《90分鐘末日倒數》、《全知讀者視角》等，新電影《大洪水》即將在今年12月於 Netflix 公開。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞