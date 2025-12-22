Winter緋聞後首度公開露面！「超長手套」遮手臂，引發網友兩派論戰：遮刺青還是遵守規定

韓國人氣女團aespa近日話題不斷，成員Winter與防彈少年團（BTS）成員柾國的戀愛傳聞鬧得沸沸揚揚。

*相關內容：BTS柾國、aespa Winter爆熱戀傳聞！網挖「同款刺青美甲」等情侶鐵證，雙方公司無回應【持續跟進中】

19日，aespa登上「KBS歌謠大祝祭」表演，這是Winter傳出傳出後首次公開露面，她當天的「特別造型」立即成為全場焦點，引發網友瘋狂猜測：這是不是在刻意遮蓋「情侶刺青」的證據？



當天，aespa接連表演《Dirty Work》和《Rich Man》，以強勁的舞蹈和穩定的現場實力震撼全場。 尤其她們搭配動感舞蹈，還特別使用了手持麥克風，展現高水準的唱跳實力，獲得現場觀眾熱烈歡呼。



不過最讓網友討論的並非表演本身，而是Winter的穿著。 她的右臂戴上了一隻幾乎覆蓋整個前臂及手掌的「超長手套」，造型相當搶眼。 而這個部位正好就是日前她被傳與柾國擁有「同款情侶刺青」的位置。



早前韓國網路社群瘋傳兩人疑似在手臂內側相似位置，都刺上了「三隻小狗」圖案的刺青，加上柾國曾被目擊現身aespa演唱會、以及兩人擁有諸多同款衣物飾品等「巧合」，讓戀愛傳聞迅速擴散，雙方粉絲也因此爭論不休。

目前兩人所屬的經紀公司SM娛樂與HYBE，對此均保持沉默，未做出任何官方回應。 在這種敏感時刻，Winter選擇以「長手套」遮蓋該部位，不免讓人產生聯想。 部份網友認為，這顯然是為了避開輿論焦點，刻意遮掩的舉動; 但也有另一派觀點指出，KBS對於刺青露出有嚴格規定，許多偶像在上電視節目時，都會用膠帶或服飾遮蓋，這只是遵守電視台規定的正常做法，不必過度解讀。

此外，aespa的全球巡演「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」正持續進行中，人氣不受緋聞影響。 然而，Winter這只「神秘長手套」的用意究竟為何，恐怕只有本人知道了。 這場緋聞風波是否會因這次的舞台造型再添新料，後續發展備受關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞