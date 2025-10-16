《我獨自生活》旗安84陷「創作低潮」，坦言「最近在畫畫的時候，我一點都不快樂。」

韓國人氣畫家&綜藝人「旗安84」在節目中向摯友金忠宰坦言陷入「繪畫倦怠期」：「最近畫得不太順利，感覺陷入迷宮裡……」

在MBC綜藝節目《我獨自生活》中，旗安84向摯友吐露對「畫畫」的煩惱。他坦言如今畫畫已不再令他快樂，並與金忠宰一同回到充滿浪漫與悸動的「美大歐巴」時代，展開一場「旗安84式找回初心」的旅程，引發關注。



將於17日播出的節目中，旗安84前往好友金忠宰的工作室，拿著畫筆專注創作的他，卻頻頻嘆氣、神情凝重。畫筆揮灑得越多，他的表情越顯沉重。他坦白表示：「最近畫得不太順利，感覺陷入迷宮裡……」透露出對創作停滯的無力感。

距離上次個展已過一年半，即使他不曾放下畫筆、嘗試各種方式走出低潮，仍不滿意自己的作品。他甚至帶著畫了好幾個月的作品，親手用白色顏料覆蓋，象徵從頭再來。

為了擺脫鬱悶，旗安84決定離開工作室，帶著大型石膏像與畫材，前往「美大帥哥」好友金忠宰的工作室。他笑說：「這是我人生中最認真投入的事之一。」當金忠宰以燦爛笑容迎接久違的好友時，氣氛也隨之溫暖起來。



兩人閒話家常後，旗安84提議重拾入學補習班時期的回憶，一起進行「石膏素描」，找回當年的初心。金忠宰雖略顯驚訝，但最終仍微笑接下提議，兩人並肩在石膏像前作畫。

公開的劇照中，「美大歐巴」旗安84與金忠宰坐在畫架前專注作畫，宛如「複製貼上」般的身影吸引目光。兩人專注於眼前的石膏像，似乎也在回味過往的熱情與夢想，讓人好奇他們筆下將呈現出怎樣的心境。

旗安84感嘆道：「最近連五個小時都畫不下去了，畫畫的時候一點都不快樂。」金忠宰默默傾聽，以溫暖的話語給予安慰與鼓勵。該集將於每週五晚間11點10分播出。



