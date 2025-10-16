朴載範在乳癌慈善活動演唱〈MOMMAE〉被炎上！最終對爭議道歉，韓網友：好失望、看來很委屈啊

今年《W Korea》主辦的「LOVR YOUR W」慈善活動引來不少負面批評！

「LOVR YOUR W」是爲了提高女性對乳癌認識和宣傳早期檢查的重要性，從2006年開始每年都會舉辦的慈善活動。今年在15日舉行，許多明星也出席活動，隨著活動現場照公開，部分網友就提出問題稱：「與活動宗旨不同，看起來像是藝人們喝酒聯誼的社交派對」、「雖然是乳癌相關活動，但完全沒看到粉紅絲帶，參加活動的藝人們看起來不是改善對乳癌的認識，而是在進行聯誼。」



當天的活動上，朴載範表演自己的歌曲〈MOMMAE〉，有部分網友就指出這首歌描寫女性身材的歌詞與乳癌宣傳活動的宗旨不符，引發負面的批評。《W Korea》原先在官方 IG 也上傳現場表演影片，隨著輿論迅速擴散，該影片在上傳20分鐘後就緊急刪除。



今日朴載範通過 IG 限時動態寫下：「在正式的乳癌宣傳活動結束後，我理解之後的派對和演出都是爲了以好的宗旨和好的心情聚集到現場的人們準備的非正式部分，所以像平時一樣進行了演出。如果乳癌患者看到我的演出後，感到不快或不舒服的話，我在此真誠的道歉。」他接著表示：「祈禱大家能身體健康、早日康復！我也在受傷的狀態下，以好的心態無報酬地努力進行演出，希望外界不要誤解或曲解我的這份心意。」



不過...這道歉文韓網友似乎不買單，紛紛表示：「藝人們不收錢去參加他們聚在一起吃喝玩樂的派對真是了不起啊...」、「雖然可能會覺得委屈，但如果要發那種程度的文章的話，就靜靜地待著吧」、「道歉文...有點」、「如果藝人們都是這種心態，那就更糟糕了」、「那封道歉信真的好失望啊」、「沒有報酬地工作被罵了，看來很委屈啊」、「即使不是乳癌患者，那首歌也令人不舒服」、「無報酬參加名人聯誼活動又怎麼樣」、「主辦方和出演者都是問題啊」、「參加的時候不知道是乳癌活動嗎」、「無報酬就…要知道活動的宗旨」等等。

