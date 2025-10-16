《我独自生活》旗安84陷「创作低潮」，坦言「最近在画画的时候，我一点都不快乐。」

韩国人气画家&综艺人「旗安84」在节目中向挚友金忠宰坦言陷入「绘画倦怠期」：「最近画得不太顺利，感觉陷入迷宫里……」

在MBC综艺节目《我独自生活》中，旗安84向挚友吐露对「画画」的烦恼。他坦言如今画画已不再令他快乐，并与金忠宰一同回到充满浪漫与悸动的「美大欧巴」时代，展开一场「旗安84式找回初心」的旅程，引发关注。



将於17日播出的节目中，旗安84前往好友金忠宰的工作室，拿著画笔专注创作的他，却频频叹气、神情凝重。画笔挥洒得越多，他的表情越显沉重。他坦白表示：「最近画得不太顺利，感觉陷入迷宫里……」透露出对创作停滞的无力感。

距离上次个展已过一年半，即使他不曾放下画笔、尝试各种方式走出低潮，仍不满意自己的作品。他甚至带著画了好几个月的作品，亲手用白色颜料覆盖，象徵从头再来。

为了摆脱郁闷，旗安84决定离开工作室，带著大型石膏像与画材，前往「美大帅哥」好友金忠宰的工作室。他笑说：「这是我人生中最认真投入的事之一。」当金忠宰以灿烂笑容迎接久违的好友时，气氛也随之温暖起来。



两人闲话家常后，旗安84提议重拾入学补习班时期的回忆，一起进行「石膏素描」，找回当年的初心。金忠宰虽略显惊讶，但最终仍微笑接下提议，两人并肩在石膏像前作画。

公开的剧照中，「美大欧巴」旗安84与金忠宰坐在画架前专注作画，宛如「复制贴上」般的身影吸引目光。两人专注於眼前的石膏像，似乎也在回味过往的热情与梦想，让人好奇他们笔下将呈现出怎样的心境。

旗安84感叹道：「最近连五个小时都画不下去了，画画的时候一点都不快乐。」金忠宰默默倾听，以温暖的话语给予安慰与鼓励。该集将於每周五晚间11点10分播出。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻