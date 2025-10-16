【多图】「W Korea」乳癌慈善活动！BTS RM、V、j-hope、aespa、边佑锡、李彩玟、朴恩斌等众多艺人出席！

（封面图源：TVDaily）
15日下午，《第20届 W Korea 乳癌宣传慈善活动「LOVR YOUR」》在首尔钟路区四季酒店举行，许多艺人也出席当天的活动。
金世正
金世正（图源：TVDaily）
李彩玟
李彩玟（图源：TVDaily）
卢正义
卢正义（图源：TVDaily）
太阳
太阳（图源：TVDaily）
李敏镐
李敏镐（图源：TVDaily）
李俊昊
李俊昊（图源：TVDaily）
BTS防弹少年团RM、V、j-hope
BTS防弹少年团RM、V、j-hope（图源：TVDaily）
aespa
aespa（图源：TVDaily）
李洙赫
李洙赫（图源：TVDaily）
IVE张员瑛
IVE张员瑛（图源：TVDaily）
IVE安俞真
IVE安俞真（图源：TVDaily）
IVE REI
IVE REI（图源：TVDaily）
边佑锡
边佑锡（图源：TVDaily）
朴圭瑛
朴圭瑛（图源：TVDaily）
全少妮
全少妮（图源：TVDaily）
林秀晶
林秀晶（图源：TVDaily）
丁海寅
丁海寅（图源：TVDaily）
李浚赫
李浚赫（图源：TVDaily）
Monsta X Shownu、蔡亨愿
Monsta X Shownu、蔡亨愿（图源：TVDaily）
朴恩斌
朴恩斌（图源：TVDaily）
李瑜美
李瑜美（图源：TVDaily）
Stray Kids 方灿
Stray Kids 方灿（图源：TVDaily）
Stray Kids 升玟
Stray Kids 升玟（图源：TVDaily）
ALLDAY PROJECT
ALLDAY PROJECT（图源：TVDaily）
ENHYPEN 朴成训、JAKE
ENHYPEN 朴成训、JAKE（图源：TVDaily）
ENHYPEN 梁祯元
ENHYPEN 梁祯元（图源：TVDaily）
金英光
金英光（图源：TVDaily）
华莎
华莎（图源：TVDaily）
ILLIT
ILLIT（图源：TVDaily）
TXT 秀彬
TXT 秀彬（图源：TVDaily）
ITZY 有娜、礼志
ITZY 有娜、礼志（图源：TVDaily）
金敏荷
金敏荷（图源：TVDaily）
曹柔理
曹柔理（图源：TVDaily）
金永大
金永大（图源：TVDaily）
SOMI
SOMI（图源：TVDaily）
LE SSERAFIM 金采源、Kazuha
LE SSERAFIM 金采源、Kazuha（图源：TVDaily）
秋泳愚
秋泳愚（图源：TVDaily）
NMIXX 仑娥、海嫄
NMIXX 仑娥、海嫄（图源：TVDaily）
KiiiKiii
KiiiKiii（图源：TVDaily）
金知硕
金知硕（图源：TVDaily）
Dex
Dex（图源：TVDaily）
郑丽媛
郑丽媛（图源：TVDaily）
高贤廷
高贤廷（图源：TVDaily）
李英爱
李英爱（图源：TVDaily）
