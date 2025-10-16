【韩网热门】韩国旅客成「特级摄影师」代名词，西方网热议：请韩国人拍照绝不踩雷！

最近，「韩国人帮忙拍旅游照」的话题在西方社群引起关注。 博主表示，如果在观光地发现有人为取好角度而降低身躯、蹲下、甚至躺在地上，那么100%是韩国人。

外国网友打趣说，如果请西方人帮拍，大多只会得到一张随手一拍的照片；但韩国人不同，他们就像专业摄影师，会仔细考虑构图和姿势：「韩国人看起来面无表情，可一旦被拜托拍照，就会瞬间突变，用全部热情拍出最佳作品。 」

西方网友留言分享经历：「有次请一位韩国人帮我拍照，他看到我用的是 iPhone 6，於是用他的iPhone13拍了传给我，因为那只手机的镜头更好」「如果你掉进观光陷阱，马上找韩国游客！人生照保证入手！」



原PO：别误会，不是所有韩国人都很会拍照。 不过我确实会从不同角度拍5张。



韩国网友评论：

1. 韩国人里也有拍照苦手kkk热情归热情，技术是另一回事

2. 为什么应该请韩国人帮忙拍照：1. 拍照的人满意之前不会停止; 2. 不会拿著手机跑掉。

3. 不拍则已，既然答应就要全力以赴kkk

4. 不只把人拍美，还会特地让背景清楚，证明拍在哪里kkk

5. 有次在观景台帮一对情侣拍，结果排队的人越来越多，最后帮超过十组人拍照

6. 是亲切又诚实、审美感优秀的民族

7. 在美国帮人拍照时，一接过手机就产生了巨大的责任感，像是一种「必须拍出最完美照片」的匠人精神，一种自尊心

8. 韩国人就是喜欢把事情做到完美，这样才觉得痛快。

9. 虽然不一定拍得好，但一定会很用心

10. 接过手机后自然会蹲低，反复倒数「3， 2， 1， one more， 3， 2， 1...」

11. 横的、直的、近景、 中景，总共拍15张，总有一张会满意吧

12. 没错，至少要拍到我满意为止，不能给韩国人丢脸kkk

13. 但我本人常拍糊，拜托别找我，我可能达不到你的期待！

14. 我其实不太会拍，但为了不让人发现，只能拼尽全力

15. 被拜托的瞬间有种「我被选中了」的感觉，一定要好好拍才行

16. 我都找中国人帮拍，他们能把腿拍成两公尺长kkk其实无论韩国人还是中国人，只要请帮老婆拍照的老公来拍，几乎都能拍出「人生照」，毕竟他们都受过训练kkk

17. 对不起，我是手残，但我一定会努力拍出最好的照片！

出处：https://theqoo.net/hot/3953345593

