李政宰&林智妍《不幸的幸會》「父女戀」自肥的其實是林智妍？林智妍十年前就許願合作！

《討厭的愛情》（不幸的幸會）將在明（3）日首播，不過男女主角李政宰與林智妍（林知衍）差了18歲的「父女戀」爭議還在持續，但李政宰最新發言透露是林智妍推薦他演出。

劉在錫與曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，最新一集再次邀請「劉在錫背大的」軍中同袍李政宰。談到新劇《討厭的愛情》，李政宰透露是林知妍推薦他演出男主角「任現峻」，「就突然決定要拍了」，劉在錫還開玩笑「那這部作品可以說是林知妍在安排的」、「原來政宰也是要有人幫忙安排的喔？」，李政宰笑出來，大概也沒想過有一天會被旗下演員推薦演出作品（李政宰是林智妍經紀公司Artist Company老闆）。



他接著靦腆地回答：「需要啦！」也說林智妍演得很好、演的都會紅，做出撒嬌動作表示自己也要向局勢靠攏。搞笑的是，李政宰心虛地介紹「任現峻」是「失去初衷的頂級明星」，很多地方和自己重疊……「不知道林智妍是不是這樣才推薦我？」他講著講著自己也笑了。



一些網友聽到李政宰說是林智妍推薦演出倍感訝異，懷疑是不是因為「父女戀」反應不佳，李政宰為了救火才說是林智妍推薦他來演。然而，兩人其實在更早的採訪就透露過此事，李政宰原本見到是愛情喜劇非常疑惑：「我嗎？」後來改變主意認為是繼《魷魚遊戲》後很好的突破，便接演了。同個採訪中，林智妍還談到自己本來就很喜歡李政宰，身為粉絲一直很想和他合作。



說到想一起合作，林智妍十年前就許過此願望了！2015年她回答最想合作的演員正是李政宰，說曾在頒獎典禮上看過他本人，「遠遠看還是很帥」、』「讓人太心動了」！她講出這些話還很害羞呢！



命運非常眷顧林智妍，林智妍2020年就加入了李政宰和鄭雨盛開設的經紀公司Artist Company！也在今年「自肥」推薦老闆李政宰和自己演愛情劇啦！即便如此，還有網友不相信劇組會先選林智妍再選李政宰，但有些網友已經開始勸說：「如果是女演員推薦的，就沒必要批評男演員了吧！」

