防彈少年團攻佔全球時尚圈！一場時裝週創下560億EMV指數

BTS不只在音樂界封神，現在連時尚圈都被他們席捲啦！

隨著2026春夏時裝週（S/S Collections）開跑，防彈少年團（BTS）成員們分頭現身紐約、米蘭、巴黎等各大時尚週，幾乎成為伸展台之外最受矚目的焦點人物。

這次各成員分別受邀出席全球頂級品牌：RM現身Bottega Veneta，展現知性魅力; Jin亮相Gucci，回歸後氣勢滿滿; Jimin帥氣登場Dior，展現高級感男神風範; V穿上Celine，散發法式浪漫氣息; 而柾國則以Calvin Klein全球代言人身份出席，全場尖叫聲不斷。



根據國際行銷平台Lefty的最新報告，BTS成員們在本季各大時裝週期間，共創下高達3,926萬美元（約560億韓元）的媒體價值（EMV/Earned Media Value）。 這項數據綜合分析社群觸及率、互動度與品牌曝光效果，被視為全球名人影響力的重要指標。 其中，Jin與RM分別拿下米蘭時裝週影響力排行榜第2與第6名，V與Jimin則在巴黎時裝週中分居第3與第10名。 柾國更是僅出席Calvin Klein一場秀，就創造744萬美元（約106億韓元）的媒體價值，占品牌整體效益的近三成，影響力驚人。

另一家全球品牌分析公司Onclusive的調查也證實了「BTS效應」，指出Jin、RM、Jimin三人在時裝週期間是SNS上被討論度最高的名人之一。 J-Hope早在今年1月以Louis Vuitton全球大使身分出席2025秋冬系列時，也創下668萬美元（約95億韓元）的媒體效益。



BIGHIT MUSIC表示，BTS已經不只是音樂人，更是跨足時尚與文化領域的全球潮流引領者，他們的影響力正全面擴張。

據悉，BTS目前正以明年春天回歸為目標準備新專輯，同步規劃大型世界巡迴演唱會。 粉絲們早已迫不及待表示：「音樂回歸+時尚稱霸，這才是真正的全球ICON！」

