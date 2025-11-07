李政宰＆林智妍《不幸的幸會》開播前狂被吐槽！首播後大反轉，韓網友：超搞笑、我看得很開心！

李政宰、林智妍（林知衍）主演的《不幸的幸會》前兩集真的很爆笑耶 XD

《不幸的幸會》講述一位失去初心的國民演員與一位失去職位的菁英記者，克服各自的偏見並成長的雙向療癒故事。當時出演陣容確定時，就有不少網友一直吐槽兩人沒有CP感、年齡差距（18歲）太大，表示對這部劇沒太大興趣。



沒想到首播後反應超乎預期的好（第1集全國收視5.4%、第2集全國收視4.7％），韓網友更紛紛表示：「超搞笑！這是我今年看過的喜劇中最好笑的」、「難怪李政宰在接受採訪時一直強調喜劇勝過浪漫喜劇」、「劇本真的很有趣」、「第一集很有趣，和媽媽一起哈哈大笑」、「好久沒這麼搞笑的劇了，看得很開心」、「偶然和家人們一起看的，挺有意思的」、「原來是《車貞淑醫生》的編劇」、「感覺李政宰放開了很多」、「我偶然在換台的時候看到，演員們演技都很好，我覺得很有趣」、「但是就算沒有默契，只要劇本有趣就行」、「哇～感覺我要來看這部了」等等。

在第2集中，任現峻（李政宰 飾）和魏正信（林智妍 飾）上演火花四濺的冤家對決，還展開各種幼稚的心理戰。雖然黃代表（崔貴華 飾）和尹華永（徐智慧 飾）準備了讓他們和解的機會，但完全沒有幫助。



結果魏正信被娛樂線部長尹華永指責：「你以前在政治線也這麼感情用事嗎？」魏正信也回過頭審視自己的態度，還開始追起任現峻主演的《神探姜弼久》，竟然就這樣被姜弼久迷住了 XD 隔天上班面對等待自己的任現峻，與在電視上看到的姜弼久重疊，原本見面就吵吵鬧鬧的他們，之後會有什麼樣的變化呢？



