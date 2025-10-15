「彩虹運輸」全員回歸！《模範計程車3》劇本閱讀照公開，李帝勳透露：「為了多樣的副角們正在努力中」
「彩虹運輸」全員回歸！《模範計程車3》劇本閱讀照公開，李帝勳透露：「為了多樣的副角們正在努力中」

2025年10月15日   星期三15:32  

（封面圖源：SBS《模範計程車3》劇本閱讀照）

下個月就可以看到《模範計程車3》（模範的士3）了！

即將在11月21日首播《模範計程車3》（模範的士3）是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，講述蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。
（圖源：SBS《模範計程車3》海報）

今日（15）公開劇本閱讀照，吳相浩編劇、姜寶承導演、「彩虹運輸五人組」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員出席。雖然是時隔2年的劇本閱讀，但他們用一句台詞、一個眼神就能打造出完美的默契。這季會有什麼樣的故事？更加成熟的他們會展現怎樣的化學反應？也讓人非常好奇。
（圖源：SBS《模範計程車3》劇本閱讀照）

李帝勳更表示：「能夠出演第三季，非常感謝，也很幸福，爲像家人一樣的成員們感到驕傲。感覺可以展現出比上一季更加強烈的故事情節，我更加多樣化的副角們也在努力準備中，真的想快點給觀眾們看到，希望大家多多期待金道奇和彩虹運輸的活躍表現。」
（圖源：SBS《模範計程車3》劇本閱讀照）

之前小編也有整理前兩季的真人真事案件，如果還沒看過前兩季的朋友們，趕緊趁這個月去看一下啦！《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。
（圖源：Viu《模範的士》）

