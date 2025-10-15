「彩虹运输」全员回归！《模范计程车3》剧本阅读照公开，李帝勋透露：「为了多样的副角们正在努力中」

下个月就可以看到《模范计程车3》（模范的士3）了！

即将在11月21日首播《模范计程车3》（模范的士3）是以同名网路漫画爲原作的系列剧，讲述蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。



今日（15）公开剧本阅读照，吴相浩编剧、姜宝承导演、「彩虹运输五人组」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员出席。虽然是时隔2年的剧本阅读，但他们用一句台词、一个眼神就能打造出完美的默契。这季会有什么样的故事？更加成熟的他们会展现怎样的化学反应？也让人非常好奇。



李帝勋更表示：「能够出演第三季，非常感谢，也很幸福，爲像家人一样的成员们感到骄傲。感觉可以展现出比上一季更加强烈的故事情节，我更加多样化的副角们也在努力准备中，真的想快点给观众们看到，希望大家多多期待金道奇和彩虹运输的活跃表现。」



之前小编也有整理前两季的真人真事案件，如果还没看过前两季的朋友们，赶紧趁这个月去看一下啦！《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。



