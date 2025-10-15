羅PD和《豆豆笑笑》李光洙、金宇彬、都敬秀一起拍畫報！獲得超高評價，韓網友：羅暎錫爲什麼這麼帥 XD

tvN新綜藝《豆豆笑笑》即將在本月17日播出，除了海報、預告作為宣傳外，李光洙、金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）和羅PD也一起拍攝畫報啦！（好想看這個拍攝幕後花絮啊 XD

《豆豆笑笑》講述在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 食品代表理事李光洙、監察金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事。雜誌《Singles》今日（15日）公開李光洙、金宇彬、都敬秀和他們的總公司 egg is coming 羅暎錫 PD一起拍攝的11月畫報。



公開的畫報中，有展現各自魅力的個人照和四個人聚在一起的團體照。對於這組畫報的評價也很高，韓網友紛紛留言：「羅暎錫爲什麼這麼帥」、「都敬秀少年美是什麼啊！像剛出道的時候」、「羅暎錫爲什麼拍得這麼好呢」、「金宇彬臉型絕了」、「不是..羅PD怎麼這麼上鏡啊」、「感覺十五夜拍了幕後花絮，好期待啊」、「是家庭畫報嗎」、「拍攝現場應該很搞笑吧」、「還挺像樣的，所以變成King了」、「羅暎錫問我爲什麼要拍呢，結果拍得很好，真是無語 哈哈」等等。



採訪中，羅PD表示：「隨著衍生節目的延續，世界觀正在不斷擴張。這次以『海外探訪』爲主題，出演者們比預想的更自然地投入到各自的角色中，讓人留下深刻的印象。」談到在墨西哥的拍攝經歷，大家說：「與熱情洋溢的形象不同，我們感受到溫暖又親切的氣氛，在當地人的歡迎和關懷下，獲得了超越普通旅行的難忘經驗。」對於《豆豆笑笑》的看點？羅PD說：「雖然三人關係很親密，但隨著地位變化產生微妙的矛盾與轉變才是核心，他們的化學效應來自於對彼此的自然關懷和關係。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞