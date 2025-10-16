殷志源低调再婚变「妻宝男」！李寿根爆料：早在肯亚就觉得不单纯啦～

男星殷志源近日在节目上首度谈及与小9岁造型师女友再婚的心情，引发网友热议。这也是他与前妻离婚13年后，再度迎来人生新篇章。

日前公开的YouTube节目《心酸的哥哥申东烨》中，殷志源与李寿根一起登场，主持人申东烨一见面就笑著恭喜：「志源啊，恭喜你结婚啦！」气氛立刻变得超欢乐。李寿根则搞笑表示：「我以为会收到第二次喜帖，结果什么都没有，真的太低调了！」

对於没邀请朋友出席婚礼，殷志源害羞地解释：「我们家人商量后决定只办家族婚礼。我这个人不太习惯被夸奖，觉得很尴尬，所以干脆安静地办一办就好。」他笑说第一次婚礼当年也是在海外悄悄举行，「我好像天生就不适合铺张啦。」 申东烨也在节目中问他：「虽然你们是家族式婚礼，但这么值得祝福的事，不该公开一点吗？」殷志源则笑著回答：「是我跟老婆一起决定的，她不太习惯被夸，我也觉得低调一点比较像我们的风格。」



李寿根接著爆料，早在肯亚拍节目时就觉得「事情不单纯」，「那时志源突然拿出一堆高级护肤品要我试用，我心想：造型师怎么贴心成这样？结果果然是那位造型师小姐本人！」让现场笑声不断。实际上粉丝早就对这段恋情有所怀疑。有人曾翻出他录制《新西游记》时的片段，指出陪他一起吃饭的工作人员就是现在的妻子，当时就被网友戏称「已经悄悄曝光啦」。

殷志源也透露两人从工作伙伴变成恋人的过程，坦言：「在还没交往之前，她就会帮我准备所有东西，连内衣都帮我带。因为《两天一夜》常要下水拍摄嘛，我的衣服、内衣都是她负责。」他笑说自己平常不太社交，也没什么机会去认识新朋友，「所以能遇到懂我、又一直在身边的人，很自然就变成恋人。」

殷志源形容妻子是「像泰迪熊一样温柔的女人」，并笑说：「我现在是狗派老公，要做个忠实又乖的丈夫。」婚后他也展现出成熟暖男的一面，谈到生活细节时表示：「结婚后垃圾都我倒，因为有些东西比较重，老婆拿可能会受伤。」宠妻言论让粉丝直呼「超加分」。

这次再婚后殷志源展现出不同於「殷初丁」（初丁：초딩国小生，形容初学者）时期的成熟与稳重，从过去的顽皮形象转变为体贴的「宠妻老公」。他说自己只想守住眼前的平凡幸福，也让粉丝们纷纷送上祝福：「志源哥终於找到属於自己的幸福，太替他开心了！」

