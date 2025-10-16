金裕貞「覺醒惡女基因」！全新韓劇《親愛的X》揭開人性地獄篇章，黑化演技大爆發～

「國民妹妹：金裕貞，徹底黑化了」——TVING 全新韓劇《親愛的X》公開「毀滅版」主海報，揭開隱藏著惡魔本性的金裕貞全新形象。

《親愛的X》是一部毀滅系愛情懸疑劇，講述為了逃離地獄、登上權力巔峰而戴上假面生存的女人「白雅真」（金裕貞 飾），以及被她殘酷踐踏的「X們」的故事，由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演。



在海報中，白雅真以冷冽的眼神與詭異的微笑散發出緊張感。上頭寫著一句話：「若人生從地獄開始，那還不如主動成為怪物，不是嗎？」預告了她的危險氣息。



預告片從一場揭露白雅真真面目的訪談開場，「白雅真那傢伙，真是惡毒至極」的旁白響起，回憶起與她共度學生時代的女人聲音中，夾雜著無法掩飾的憤怒與恐懼。



白雅真為達目的，不惜換上不同的假面、毫不猶豫地利用他人。影片最後，她低聲宣告：「我要爬到誰也不能輕視我的高處。」徹底展現她危險的野心。



該劇改編自同名網漫，由《Sweet Home》、《陽光先生》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《太陽的後裔》等名導李應福攜手細膩導演朴昭賢共同執導。劇本則由曾獲2018年KBS短篇劇本公募最優秀獎的崔子元，與原作網漫作者潘志澐共同執筆，預計將最大化展現類型片的快感。

《親愛的X》將於11月6日在TVING上線播出。



