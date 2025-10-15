受到《暴風圈》的影響？秀智＆金宣虎主演《魅惑》被爆取消中國拍攝，製作公司回應：拍攝定尚未確定！

由秀智、金宣虎主演的 Disney+ 原創韓劇《魅惑》預計在2026年上線，今日卻傳出取消本月在中國拍攝？！

《魅惑》改編自紅作家的同名網漫，講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。這也是秀智、金宣虎繼《Start-Up》後二搭，也讓許多劇迷相當期待！



今日（15日）據韓媒 OSEN 報導，《魅惑》原先計劃10月初至中旬在中國進行外景拍攝，但據確認，因當地情況全部取消，只集中於國內地方拍攝。隨後，製作公司 SHOWBOX 也否認了相關疑惑，稱：「拍攝地還在討論階段，目前尚未確定。考慮到作品的背景和拍攝環境等，正在打聽各個地區，至於今後的外景拍攝地點，現在還無法確定。」

對此，業界提出是不是因為 Disney+ 原創韓劇《暴風圈》的全智賢台詞爭議引發《魅惑》中國拍攝取消的疑惑。上月公開的《暴風圈》中，徐聞柱（全智賢 飾）說：「為什麼中國會偏好戰爭？核彈可能落在邊境地帶。」的場面引起部分中國網友的不滿，他們認為這在污名化中國形象。除了台詞外，還有中國網友指出劇中「大連」的場景灰暗、骯髒，與大連現代化的真實面貌形成強烈對比，指出這是在醜化中國大連。

最終，全智賢作爲全球大使活動的時裝、珠寶品牌等紛紛在中國平台紛紛撤除與她相關的廣告和宣傳。有報道稱，全智賢代言的部分廣告被取消，經紀公司也回應：「這是事先決定不拍攝的內容，（廣告拍攝取消）是在《暴風圈》公開之前就整理好的，作品和廣告拍攝取消無關。」



（＊相關報導：全智賢因《暴風圈》台詞而引發「辱華爭議」 韓媒爆中國廣告被取消，經紀公司發聲了）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞