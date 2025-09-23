全智賢因《暴風圈》台詞而引發「辱華爭議」 韓媒爆中國廣告被取消，經紀公司發聲了

全智賢最近因在 Disney+ 原創韓劇《暴風圈》的台詞引發「辱華爭議」，代言的多個國際品牌紛紛在中國平台下架相關內容，今日又傳出原訂要拍攝的中國廣告被取消。

全智賢在《暴風圈》飾演聯合國大使「徐聞柱」，在第4集說出：「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞，引發中國網友不滿，他們認為這在污名化中國形象。並指出在香港拍攝的場景設定為中國城市大連，因場景黑暗、骯髒，指責這是刻意醜化中國城市。



（相關報導：全智賢《暴風圈》一句台詞陷爭議！中國網友痛批這是對中國形象污名化，更揚言「請繼續限韓令」）

不少中國網友揚言「請繼續限韓令」，抵制《暴風圈》和全智賢的呼聲越來越高。隨著輿論壓力越來越大，全智賢代言的多個國際品牌爲了避開風波，也紛紛在中國平台紛紛撤除與她相關的廣告和宣傳。

今日（23日）有韓媒報導，某中國服裝品牌邀請全智賢代言，但由於電視劇中的台詞爭議，當地輿論惡化，原定於25日拍攝的拍攝被迫全面取消。隨後，她的經紀公司回應中國廣告拍攝被取消是毫無根據，並表示：「這是事先決定不拍攝的內容，（廣告拍攝取消）是在《暴風圈》公開之前就整理好的，作品和廣告拍攝取消無關。」



全智賢通過2013年播出的《來自星星的你》成爲代表性的韓流明星，也在中國受到許多人喜愛。被稱爲「韓流女神」的全智賢在電視劇中使用過的產品都會「售罄」，此次事件將如何解決備受關注。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞