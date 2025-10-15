受到《暴风圈》的影响？秀智＆金宣虎主演《魅惑》被爆取消中国拍摄，制作公司回应：拍摄定尚未确定！

由秀智、金宣虎主演的 Disney+ 原创韩剧《魅惑》预计在2026年上线，今日却传出取消本月在中国拍摄？！

《魅惑》改编自红作家的同名网漫，讲述1935年京城（今首尔）时代，画家尹以浩受托为神秘女子宋贞华画肖像，并在过程中揭开她被尘封半世纪、充满谜团的秘密故事。这也是秀智、金宣虎继《Start-Up》后二搭，也让许多剧迷相当期待！



今日（15日）据韩媒 OSEN 报导，《魅惑》原先计划10月初至中旬在中国进行外景拍摄，但据确认，因当地情况全部取消，只集中於国内地方拍摄。随后，制作公司 SHOWBOX 也否认了相关疑惑，称：「拍摄地还在讨论阶段，目前尚未确定。考虑到作品的背景和拍摄环境等，正在打听各个地区，至於今后的外景拍摄地点，现在还无法确定。」

对此，业界提出是不是因为 Disney+ 原创韩剧《暴风圈》的全智贤台词争议引发《魅惑》中国拍摄取消的疑惑。上月公开的《暴风圈》中，徐闻柱（全智贤 饰）说：「为什么中国会偏好战争？核弹可能落在边境地带。」的场面引起部分中国网友的不满，他们认为这在污名化中国形象。除了台词外，还有中国网友指出剧中「大连」的场景灰暗、肮脏，与大连现代化的真实面貌形成强烈对比，指出这是在丑化中国大连。

最终，全智贤作爲全球大使活动的时装、珠宝品牌等纷纷在中国平台纷纷撤除与她相关的广告和宣传。有报道称，全智贤代言的部分广告被取消，经纪公司也回应：「这是事先决定不拍摄的内容，（广告拍摄取消）是在《暴风圈》公开之前就整理好的，作品和广告拍摄取消无关。」



（＊相关报导：全智贤因《暴风圈》台词而引发「辱华争议」 韩媒爆中国广告被取消，经纪公司发声了）

