不是倦怠症！劉在錫澄清池睿恩健康近況，確診甲狀腺疾病暫時休養中

人氣綜藝明星池睿恩驚傳健康出狀況，經證實目前因甲狀腺功能低下症正在接受治療，暫時中斷演藝活動以專心休養。

根據韓媒《體育東亞》14日的獨家報導，池睿恩在忙碌工作期間出現身體異狀與長期疲勞感，隨即前往醫院檢查，最終被診斷出甲狀腺功能低下。 由於甲狀腺是掌管人體新陳代謝的重要器官，一旦出現問題容易導致倦怠、體重變化與情緒低落等症狀，因此池睿恩決定全面暫停演藝行程，專注治療與休息。

其所屬經紀公司CP娛樂早前也證實消息，表示：「池睿恩自9月起將專心進行健康恢復，公司會全力協助，確保她能以最佳狀態回歸。」消息曝光後，主持人劉在錫也在節目《Running Man》中提及此事，親自替後輩澄清：「睿恩目前正在治療中，並不是外傳的『Burnout 倦怠症』，只是健康檢查結果顯示需要休養，所以暫時休息一下。」劉在錫貼心的發言也讓粉絲們相當感動。



據悉，池睿恩經過一段時間的藥物治療與充分休息後，目前恢復情況良好。 知情人士透露：「雖然尚未確定復工時間，但她的狀態穩定，待健康完全恢復後會再度展開活動。」

池睿恩因出演《SNL Korea》打開知名度，之後接連活躍於《Running Man》、《奇案84的奇趣民宿》等節目，憑著幽默反應與自然魅力成為韓國綜藝界新生代人氣女主持之一。

粉絲們也紛紛留言祝福：「希望睿恩早日康復回來帶給大家笑聲！」、「健康最重要，等妳回歸！」

