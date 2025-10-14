演員崔顯旭為日前開球驚魂道歉：「因心情緊張未考慮到擊球者是兒童」

演員崔顯旭日前受邀來到在仁川SSG Landers Field舉行的2025 KBO季後賽準季後賽第1輪SSG Landers和三星獅子隊的比賽上，作爲開球者登場。當日的打擊者則由一名兒童球迷擔任，崔顯旭無預警投出了快速球，雖然並未造成球迷受傷，但讓周圍的人都捏了把冷汗，他也為此鄭重道歉。

10月13日崔顯旭所屬公司表達了官方立場，提到日前崔顯旭所參與的開球儀式，對當日所發生的狀況感到有責任須向大家道歉，對當日來到現場的所有球迷，讓大家操心了，相當抱歉。並且也對當日被突發狀況所嚇到的打擊者以及其父母，致上真心的歉意。13日也透過球團的協助聯繫上了當日兒童打擊者的父母，並轉達崔顯旭的道歉信，也獲得了打擊者的諒解。





所屬公司表示，當時雙方可能未能進行詳細的現場協調，造成突發狀況。也因為崔顯旭本身曾是一位優秀的棒球選手，再度站上賽場令他相當興奮又緊張，而登上投手丘後投出了一個快速球，高度在兒童打擊者的頭頂上方，由捕手跳起來接住。若高度再低一點很可能擊中兒童打擊者的頭部，造成相當危險的局面。崔顯旭本人也透過通訊平台Bubble提到，若考量到擊球者是小朋友，應該靠近一點並投出慢速球才對，自己也因為太緊張而沒有想到這一點，真心感到相當抱歉。



