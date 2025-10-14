《換乘戀愛4》火藥味十足超精彩！敏京見前任被邀約立刻擺臭臉，智賢高調調情掀戰火

「戀綜天花板」《換乘戀愛4》剛開播便掀起熱議，除了素人們顏值獲封歷代最強、主持人李龍真拍心口大讚「最有魅力」，製作團隊更透露開拍前見過超過一千名參演者，八位男女嘉賓可謂千中選一！在一眾分手CP上演甜虐修羅場之前，今天先看看以下六大必看亮點，香港觀眾即可到Viu緊貼進度。

1.參加者撞樣韓星

《換乘戀愛》系到來到第四季，本季集結郭敏京、成伯賢（演員）、朴智賢（演員）、趙有植（舞者）、郭敏京、崔允寧、金宇珍、洪智妍和鄭元奎（韓醫），其中不少參加者獲網友大讚高顏值：如洪智妍撞臉演員林智妍、郭敏京與趙怡賢相似、朴智賢被指是李伊和李聖經的明星臉組合，崔允寧則甚有IVE安宥真的影子，加上男嘉賓身高超過一米八，難怪網友直指本季有看頭，當中智賢更突圍而出極圈粉：「最喜歡智賢，有一股傻瓜美女感」、「好喜歡智賢，她好有趣」，看來甚有潛力成為本季爆紅新星！





2.公開第一對前任組合 網友直呼：不喜歡！

《換乘戀愛4》於第三集公開了第一對前任情侶，主人公正是戀愛7年（韓國計法為九年）、3個月前分手的趙有植和郭敏京！兩人就讀藝術高中時結緣，郭敏京憶述：「我一入學的時候，朋友都說戲劇科有一個超帥的哥哥，當時他在踢足球，朋友都在欄桿上看他，但我對他不感興趣；後來他從戲劇科轉到舞蹈科，有一天我們一起去首爾上課，他請所有人吃辣炒年糕，我跟朋友說他人很好。」



趙有植也對擁有小巧可愛魅力的郭敏京一見鍾情，漸漸地兩人談起秘密的高中戀愛；可是趙有植的舞者工作越來越忙，連交往紀念都無法見面，郭敏京難過表示：「我們時隔兩周才見面，但他看起來很累，他就趴著睡了，但我覺得這是非常珍貴的時間。」兩人漸行漸遠最終分手，不過也因為交往時間太長，難以輕易投入下一段感情，特別是郭敏京在第三、四集不時表現出的微妙的嫉妒，都被網友直指不討好：「不喜歡+1」、「發現前男友紅，自己沒有人投票，就開始不爽」、「後來跟元奎約會成功才笑了」、「拜託其他男生把她帶走」。





3.傻瓜美女朴智賢主動調情

朴智賢在第一集剛登場便因為亮麗外形引發關注，她從一開始就積極地對趙有植表示好感，不但多次指出自己與對方性格相似，第二日更直接表示想與男方襯出情侶裝：「你待會出門會穿甚麼？我打算配合你的衣服穿，我可以穿針織衫配裙嗎？上身穿灰色，下身穿白色。」在女性指定約會中，朴智賢選擇了趙有植，兩人用餐後不斷交談互相了解，趙有植自然地與朴智賢發生肢體接觸，朴智賢則調情大讚：「帥氣！（讚自己嗎？）只有你。」看得主持人紛紛叫好，觀眾也直指兩人是門面擔當，畫面令人賞心悅目！





4. 洪智妍、鄭元奎CP配

在第一次約會中，洪智妍選擇了鄭元奎，然而她從一開始便展現出對元奎的好感，不但主動幫忙洗碗，又直言第一晚四處尋找男方提出約會請求；兩人在西餐廳吃飯後散步，鄭元奎認為兩人變得更了解對方：「離開之後很自然地邊聊邊走，感覺比較放鬆；雖然說好了講半語，但她直接叫我oppa，那時候感覺突然變熟了。」洪智妍也毫不掩飾自己的心動：「明天早上要吃麥片嗎？兩個人，對到眼就一起去冰箱。」



5.成伯賢、崔允寧的發展？

節目播出初期，不少觀眾猜測成伯賢和崔允寧是前度關係，儘管當時兩人未有太多接觸，但是成伯賢從第二天起便一直向崔允寧的發送內心短信。在第三天的保齡球約會中，他教女方打保齡球時表現出親近的樣子，兩人也找到了喜歡看展覽的共同點；在後續的個人採訪中，成崔CP亦提到彼此的好感不斷上升！

6.客席嘉賓夠吸引

《換乘戀愛4》每集均會請來不同客席嘉賓，首兩集先有演員南潤壽，最新一集則邀請了大勢男團BOYNEXTDOOR成員明宰鉉和成淏，看到偶像害羞的模樣，都讓粉絲心動不已：「宰鉉像我一樣一直姨母笑」、「他們害羞的樣子演活了我」，令人更期待接下來的演出嘉賓。



新參加者朴賢智在第四集加入《換乘戀愛4》，到底她的出現會否打破平衡？就要到Viu準時收看節目了！（逢星期四深夜上線）



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞