【影片】李昇基悼念李順載，憶探病時「身體不適仍送到電梯前」，金盛煥&崔炳西盛讚是演藝圈榜樣

「國民爺爺」李順載昨（25）日凌晨逝世，掀起韓國演藝圈悲傷氛圍。演員後輩李昇基、崔賢旭、金盛煥，及喜劇演員崔炳西撥空前來靈堂的同時，受媒體採訪。

李昇基透露自己清楚「老師」李順載病情持續惡化，但慶幸自己和妻子李多寅曾一同探望，並和李順載促膝長談。他還記得李順載在醫院雖然身體不適，仍送他們到電梯前，「似乎是想展現給大家他還健康的模樣，更令人不捨」。他也提到當初是李順載擔任自己和妻子的證婚人，而去年推出的作品《精奇大家庭》正和李順載有合作，李順載當時表示無條件要力挺他而接演。

崔顯旭面色凝重回答記者，坦言自己一次都沒見過李順載，只是看過他在頒獎典禮上的影片，在得知李順載逝世後心情非常不好，會來靈堂「只是想見一面」，哽咽地希望他能在天國幸福生活。

金盛煥表達自己會當演員就是因為「前輩」李順載，引此對李順載的辭世更加心痛，「他不僅是我們的演員，也是演藝界最年長的大人，所以更心痛且悲傷」。他還說和李順載很疼愛自己、雙方很常見面，每次見面都會說「金盛煥是我提拔出來的」、「金永哲也是我提拔的」、「李德華也是我提拔的」。

問到李順載對後輩的影響力，金盛煥回答：「所有藝人都應該把李順載前輩當榜樣效法，應該沒有像他那麼正直地生活、對工作如此有熱情的人，真的是很了不起的人，我們的大明星。」金盛煥最後希望他在一個不會忘詞、不用熬夜的片場，待在很舒服的地方，一切都好。

崔炳西和李順載有長達40多年的交情，他透露李順載和他見面都會拍拍他肩膀、和他說很多好話，「是比書本還好的話」，他表示李順載走後，演藝圈失去了一位偉大的老師，整個文化藝術界恐怕大受打擊。而以模仿李順載聞名的他，當場模仿了幾句，並說自己非常喜歡模仿李順載，每次模仿都會想起對方。問他有什麼想對李順載說的話，他倒希望李順載別演戲了，好好指導就好，好好休息。

（影片最後是朱利安姜，並沒有受訪。）

