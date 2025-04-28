超期待！《弱美男英雄Class》第一季＆第二季全體演員合體：朴志訓、崔顯旭、洪慶、李濬榮、厲雲等將齊聚！

竟然可以看到兩季的演員們合體！！這也太幸福了吧！！

近日，Netflix Korea 在官方帳號上寫道：「我不是拜託過你嘛，想看這個組合。 《弱美男英雄Class 1＆2》大團結！歡迎大家來到 Home coming GV。」《弱美男英雄》Home coming GV 將在5月1日在 CGV 龍山 I'PARK 購物中心舉行。出演者有柳秀敏導演、韓峻熹企劃和朴志訓、崔顯旭、洪炅（曾譯洪慶、洪京）、申承浩、李妍、厲雲、崔民英、李濬榮、劉秀彬、裴奈拏、李敏宰等演員。



第一季和第二季的演員們將齊聚一堂，也讓劇迷紛紛直呼：「竟然可以看到合體宣傳」、「這陣容也太幸福了吧」、「可以期待第三季嗎」、「肯定很有趣」、「瘋了 不是同學會嘛」、「希望有我的位置」、「第一季和第二季竟然一起玩？大發」等等。



而《弱美男英雄Class 2》在本月25日上線，該劇講述為了朋友而對抗暴力，但最終沒能守護朋友而留下心理創傷的模範生連始垠（原譯名：延時恩）轉學到銀章高中後，因為不能再失去朋友，所以與更大的暴力對抗而展開的悽慘的生存記和燦爛的成長故事。

據全球 OTT 平台收視排名統計網站 Flixpetrol 透露，《弱美男英雄Class 2》公開一天內就獲得708分，在 Netflix TV Show 領域位居全球第二。不僅在韓國排名第一，在許多國家也排名第一，展現火熱的人氣。



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