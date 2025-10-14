演员崔显旭为日前开球惊魂道歉：「因心情紧张未考虑到击球者是儿童」

演员崔显旭日前受邀来到在仁川SSG Landers Field举行的2025 KBO季后赛准季后赛第1轮SSG Landers和三星狮子队的比赛上，作爲开球者登场。当日的打击者则由一名儿童球迷担任，崔显旭无预警投出了快速球，虽然并未造成球迷受伤，但让周围的人都捏了把冷汗，他也为此郑重道歉。

10月13日崔显旭所属公司表达了官方立场，提到日前崔显旭所参与的开球仪式，对当日所发生的状况感到有责任须向大家道歉，对当日来到现场的所有球迷，让大家操心了，相当抱歉。并且也对当日被突发状况所吓到的打击者以及其父母，致上真心的歉意。13日也透过球团的协助联系上了当日儿童打击者的父母，并转达崔显旭的道歉信，也获得了打击者的谅解。





所属公司表示，当时双方可能未能进行详细的现场协调，造成突发状况。也因为崔显旭本身曾是一位优秀的棒球选手，再度站上赛场令他相当兴奋又紧张，而登上投手丘后投出了一个快速球，高度在儿童打击者的头顶上方，由捕手跳起来接住。若高度再低一点很可能击中儿童打击者的头部，造成相当危险的局面。崔显旭本人也透过通讯平台Bubble提到，若考量到击球者是小朋友，应该靠近一点并投出慢速球才对，自己也因为太紧张而没有想到这一点，真心感到相当抱歉。



