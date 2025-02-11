《那傢伙是黑炎龍》崔顯旭完美消化雙面生活！2月17日與文佳瑛搭檔首播！

tvN新月火電視劇《那傢伙是黑炎龍》即將在2月17日首播，其中飾演男主角的崔顯旭，必須消化表面上西裝筆挺的本部長，以及私下是遊戲玩家的角色，他的雙面生活將留給觀眾們深刻的印象。

17日即將首播的tvN新作《那傢伙是黑炎龍》描述一位擁有黑歷史並因此痛苦，人稱「本部長殺手」的組長白秀貞，以及內在個性是「黑炎龍」的財閥第三代本部長班柱延將上演一段解除封印羅曼史。以同名Naver漫畫為原著改編，由文佳瑛、崔顯旭、林世美與郭時暘等演員們共同演出。



崔顯旭所演出的班柱延，是財閥第三代容成百貨公司的戰略企劃本部的本部長，表面上是一位徹頭徹尾嚴肅的人物，為了得到容成集團的繼承人資格認可，將自己私底下的追星生活並化名「黑炎龍」的秘密隱藏起來。這個祕密卻被公司中組長白秀貞給發現而面臨危機，他該如何繼續自己的雙面生活？



從公開的劇照中，原本在百貨公司內西裝筆挺的本部長，卻出現在演唱會現場，一身搖滾的打扮並且與大家一起揮舞著螢光棒，也忘情地尖叫，非常熱情投入的樣子。《那傢伙是黑炎龍》製作團隊表示，劇中崔顯旭是相當冷靜又一板一眼的本部長，隱藏著另一個自我，不過其實他喜歡看漫畫、喜歡公仔、喜歡搖滾樂，也是相當投入在追星等現場活動的人。觀眾們可以期待文佳瑛是如何發現崔顯旭的秘密？以及崔顯旭往來於本部長以及黑炎龍的兩種不同魅力。《那傢伙是黑炎龍》將於2月17日首播。



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