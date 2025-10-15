不是倦怠症！刘在锡澄清池睿恩健康近况，确诊甲状腺疾病暂时休养中

人气综艺明星池睿恩惊传健康出状况，经证实目前因甲状腺功能低下症正在接受治疗，暂时中断演艺活动以专心休养。

根据韩媒《体育东亚》14日的独家报导，池睿恩在忙碌工作期间出现身体异状与长期疲劳感，随即前往医院检查，最终被诊断出甲状腺功能低下。 由於甲状腺是掌管人体新陈代谢的重要器官，一旦出现问题容易导致倦怠、体重变化与情绪低落等症状，因此池睿恩决定全面暂停演艺行程，专注治疗与休息。

其所属经纪公司CP娱乐早前也证实消息，表示：「池睿恩自9月起将专心进行健康恢复，公司会全力协助，确保她能以最佳状态回归。」消息曝光后，主持人刘在锡也在节目《Running Man》中提及此事，亲自替后辈澄清：「睿恩目前正在治疗中，并不是外传的『Burnout 倦怠症』，只是健康检查结果显示需要休养，所以暂时休息一下。」刘在锡贴心的发言也让粉丝们相当感动。



据悉，池睿恩经过一段时间的药物治疗与充分休息后，目前恢复情况良好。 知情人士透露：「虽然尚未确定复工时间，但她的状态稳定，待健康完全恢复后会再度展开活动。」

池睿恩因出演《SNL Korea》打开知名度，之后接连活跃於《Running Man》、《奇案84的奇趣民宿》等节目，凭著幽默反应与自然魅力成为韩国综艺界新生代人气女主持之一。

粉丝们也纷纷留言祝福：「希望睿恩早日康复回来带给大家笑声！」、「健康最重要，等你回归！」

