安普賢：「被導演搶走了！」金宰洪導演結婚選用《財閥X刑警》主題曲入場，還親唱祝歌獻新娘！

《財閥X刑警》導演金宰洪11日結婚，新郎入場曲選用《財閥X刑警》主題曲，讓「陳利手」安普賢大呼歌曲被搶走啦！

從安普賢分享畫面可見，金宰洪新郎入場曲選用《財閥X刑警》主題曲LUCY的〈Hey!〉。「You think I can't get through?／All the problems, all the matters／就算害怕又怎樣／it's time to go／Hey! Watch it／大聲吶喊吧我都能聽見／Here I go……」歌曲熱血炒熱氣氛，又讓人秒想起《財閥X刑警》。《財閥X刑警》可是金宰洪首部單獨執導之戲劇作品，收視成績也突破10%佳績，首秀就成為代表作！安普賢轉發笑稱：「被導演搶走了，最佳入場。」



更特別的是，導演歌藝也不錯？竟親自對新娘獻唱祝歌！「耀眼的陽光／今日也溫暖地擁抱我……」金宰洪獻唱金東律名曲〈感謝〉，親自站在新娘面前獻唱，許多賓客都記錄下這一幕。



金宰洪在單獨執導《財閥X刑警》前，還擔任過《讀取惡心的人們／解讀惡之心的人們》及《惡鬼》副導演，後來還當了，《我的完美秘書》副導演，最新作品則又單獨執導《夢想成為律師的律師們》。除了《財閥X刑警》安普賢，《夢想成為律師的律師們》中飾演「尤娜」的池秀妍（지수연）也到場祝福，還有資深演員尹宥善，她可是和金宰洪連續合作了《財閥X刑警》、《我的完美秘書》及《夢想成為律師的律師們》呢！尹宥善寫下：「同心的新郎新娘幸福的背影，今後也會是同心。」



