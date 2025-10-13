首个「HYBE男团」站上台北大巨蛋！TOMORROW X TOGETHER走过7年魔咒，「ACT : TOMORROW」明年1月开唱

有一种团魂叫TOMORROW X TOGETHER！韩国娱乐龙头HYBE公司旗下炙手可热的男团TOMORROW X TOGETHER於近日展开出道以来第四次全球巡演「ACT : TOMORROW」，8月22日在首尔开演的第一场就放出震撼弹，由队长秀彬（SOOBIN）宣告全员续约，好消息随著巡演一起公布，感动场面令台下的MOA（粉丝名称）都跟著泛泪。这场巡演10日重磅宣布来到台北，主办单位「远雄创艺」官宣TOMORROW X TOGETHER即将在2026年1月31日站上台北大巨蛋，门票采两阶段贩售，分别在10月24日、25日售票。

TOMORROW X TOGETHER由秀彬（SOOBIN）、休宁凯（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太显（TAEHYUN）所组成，全员拥有漫撕男高颜值，舞蹈唱功实力都不容小觑。自出道以来，他们以青春、梦想与成长为主题的音乐风格深受全球粉丝喜爱，不仅屡次刷新专辑销售纪录，也在各大颁奖典礼中屡获殊荣，展现出「第五代男团」的强大存在感。



团体於8月22起以首尔为起点，展开第四次全球巡演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」，场上最令人动容的莫过於，队长秀彬念著信件宣布全员续约，「我们总是跟MOA说『要走得更远』，为了实现这个约定，我们5个人作为TOMORROW X TOGETHER全续约了。」真心真意透过字句表达出来，台上、台下都哭成泪海。

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」从首尔出发，前往美国洛杉矶、华盛顿等地，接著要走向日本；而他们2024年在林口体育馆与MOA约定「一定会再来」，本次巡演也没忘记守约，即将在2026年1月31日站上台北大巨蛋。



TOMORROW X TOGETHER人气越来越旺，来台场地一次比一次还大，他们即将成为HYBE旗下第一个站上殿堂级场地「台北大巨蛋」开唱的团体，象徵著他们在全球舞台的地位再度提升。门票分为特A座位区6980元、特B座位区6480元，以及看台座位区5980元、4980元、4480元、3980元、2980元，另有B1看台身障席2990元与L2看台身障席2490元，其中特A座位区6980元更包含彩排福利和限定纪念吊牌，极具收藏价值。

本次售票将采两阶段开卖，粉丝会员MOA MEMBERSHIP可於10月24日14点至20点优先购票，接著10月25日中午12点全面於拓元售票系统正式开卖。这场演出不仅是他们与台湾MOA久违重逢的舞台，也将是见证TXT成长与实力的华丽一夜。



TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI

演出时间：2026.01.31 (六) 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台北大巨蛋

票价：

特A座位区 NT $6,980 （含彩排福利&纪念吊牌）

特B座位区 NT $6,480

看台座位区NT $5,980 / 4,980 / 4,480 / 3,980 / 2,980

B1看台身障席 NT $2,990

L2看台身障席 NT $2,490

售票时间：

2025.10.24 (五) 14:00 – 20:00 MOA MEMBERSHIP 优先购票

2025.10.25 (六) 12:00 拓元售票系统正式开卖

售票连结：https://tixcraft.com/activity/detail/26_txt



