【韓網熱門】《百次的回憶》「韓國小姐選美大賽」考證？網批：連標配「獅子頭」都沒有

金多美和辛叡恩的新劇《百次的回憶》正在熱播中，這一場景引爆了觀眾們的「考古」心！

電視劇以1980年代為背景，講述100路公車車乘務員煐禮和悰喜之間珍貴的友誼，以及圍繞著兩位朋友命中註定的男人才弼展開的動人初戀。 劇中高煐禮（金多美 飾）和徐悰喜（辛叡恩 飾）一起參加了1989年舉辦的第33屆韓國小姐選美比賽，兩人身穿禮服登場，妝容素净，髮型簡約，主打清新可人的風格。



觀眾們則翻出了當年真實選美場景，高賢廷和吳賢慶化著當時最流行的煙熏妝，頂著「爆炸波浪頭」亮相，氣場全開，與劇中的審美區別還蠻大的！



韓國網友評論：

1. 感覺沒什麼誠意ᄏᄏ

2. 如果真的做了調查的話搞不好會更有趣、反而引起更多話題，為什麼不這麼做啊？

3. 這不像是重現80年代，更像是2025年某個歷史博物館角落裡「重現80年代街景」的打卡區拍出來的感覺

4.這部劇怎麼老是因為這種事上熱搜啊... 真的做得那麼隨便嗎？ 是根本不想拍了嗎...？

5. 1980年代如果弄這種自然微捲髮，會被說是剛睡醒跑出門ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ那時候好萊塢女星全都是爆炸獅子頭欸...... 這也太隨便了吧。

6. 也不是要完全一模一樣地複製，但至少得靠近那個感覺吧？ 看起來像是根本沒花心思

7. 辛叡恩這樣打扮，就算說是今年的造型我都信

8. 就算沒辦法做到完全還原，也應該至少接近那個時代吧，這是什麼東西啊

9. 就算真的照著年代去做造型，這些演員也不會變醜啊，反而可能因為搞笑效果更有反應，這波機會竟然錯過了

10. 這劇真的常常因為「沒做考據」被罵，在正牌論壇那邊也看到過。 以同樣時代背景的劇裡來說，這部算是最不講究的了吧。 如果不想做考據，那乾脆拍現代劇不就好了？ 或是拍2000年代背景也行啊，為什麼要硬拍時代劇？

11. 那個年代的選美小姐，除了「爆炸獅子頭」以外什麼都能少，但那頭髮不能沒有啊......

12. 那個年代「獅子頭」是基本配備吧？

13. 那哪裡像什麼「小姐選美大賽」ᄏᄏᄏᄏᄏ在我眼裡，比《The Penthouse》（《頂樓》）裡那個什麼藝術學校的頒獎典禮造型還爛

14. 真的啦，「獅子頭」才是選美小姐（Miss Korea）的象徵，這是怎樣？

15. 之前好像也被罵過考證問題，看起來他們只想借用那個年代的背景，但完全不想遵守時代細節，也太奇怪了ᄏᄏᄏᄏᄏ

16. 這是在開玩笑嗎？ 這部劇不管是年代還是設定，全都亂七八糟

17.李沇熹主演的《Miss Korea》那部就有做好考據，氣氛抓得很好，這次真可惜。 那種髮型當時的選美小姐根本不會用啊



18. 也不是2025年的感覺



19. 這裡真的完全沒做時代考據。 那時候早就學校服裝自由化了，一開始這樣也就算了，但他們一直穿校服出現

20. 是沒自信做那種髮妝造型嗎？ 也太過分了

原文： https://theqoo.net/square/3949561166

