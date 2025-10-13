韓國人氣樂團QWER 2026臺北開唱 情人節與粉絲共度甜蜜搖滾時光

韓國人氣樂團QWER即將席捲台北！以獨特音樂風格與絕佳舞台魅力在樂壇迅速竄紅的QWER，將於2026年2月14日情人節當天，在臺北國際會議中心（TICC）舉辦《QWER 1ST WORLD TOUR in TAIPEI》。

演唱會門票將於10月18日上午11點在ibon售票網站及ibon機台同步開賣，演唱會票價為TWD5,600/TWD5,200/TWD4,800/TWD3,800，所有購票者皆可參與HI-BYE。購買VVIP區者可參與彩排、獲得VIP專屬小卡一套及臺北場限定小卡一套，還有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買VIP區者將獲得VIP專屬小卡一套及臺北場限定小卡一套，並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買A區者則可獲得臺北場限定小卡一張，再加上抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利的機會，購買B區者可獲得臺北場限定小卡一張，並有機會抽團體合照及親簽海報等福利。



QWER是2023年出道的韓國女子樂團，由各自在不同領域備受矚目四位成員組成。團名靈感來源於一款網路遊戲的技能鍵 Q、W、E和R，象徵四位團員會如同在遊戲中靠組合技能來引導遊戲一樣，以四人四色打造出多元的音樂作品。除了在熟悉的舞台上展現舞台魅力，QWER也積極參與跨界活動，成員Hina與Siyeon先前就曾受邀至新莊棒球場擔任開球嘉賓，後來QWER也參與球團主題日在大巨蛋進行演出，用熱血的現場演出實力串聯起不同粉絲文化間的橋樑。



本次演唱會的主題「ROCKATION」結合「ROCK」與「VACATION」兩個單字，寓意「用搖滾之聲開啟一場音樂旅行」。同時發音也與「LOCATION」相似，象徵QWER將親自走遍世界各地，與全球的粉絲們見面，並以充滿活力、清新愉悅的演出，為觀眾帶來彷彿度假般甜蜜又熱血的搖滾饗宴。



