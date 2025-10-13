李到晛與《德魯納酒店》團隊再聚首！新劇《銀河大酒店》確定合作《機醫》申始雅、李洙赫令人期待

Netflix 今天（13日）宣佈洪氏姊妹《德魯納酒店》續作、全新影集《銀河大酒店》確定製作，主演陣容包括李到晛、申始雅、李洙赫與李琇仙，新鮮組合令人相當期待。



《銀河大酒店》以一間安撫亡靈的酒店為背景，講述新上任的社長與一位不怕鬼、性格大膽的人類酒店經理相遇後，展開的神祕浪漫奇幻故事。



劇情圍繞在一間以撫慰亡靈、並以「全球最高級服務」自豪的慰靈酒店「銀河大酒店」，當酒店社長神祕失蹤後所發生的一連串事件。

本劇由《德魯納酒店》、《主君的太陽》、《還魂》等作品的編劇「洪氏姊妹」執筆，再次展現她們獨特的角色塑造與世界觀，並與吳忠煥導演再次合作，執導過《當你沉睡時》、《黑話律師》、《無人島的DIVA》等多部熱門作品，展現細膩而富有情感的風格。



PS：洪氏姊妹與吳忠煥導演繼2019年tvN《德魯納酒店》後再度聯手。李到晛曾在《德魯納酒店》中飾演「高清明」，與張滿月（IU飾）有段深情糾葛的過往。

這次李到晛從《德魯納》配角升為主角，並以退伍後首部作品回歸，化身為「銀河大酒店」的新任社長「銀河」，是一位擁有神祕過去與冷峻個性的男人。



申始雅飾演酒店經理「尚順」，是全體員工中唯一的人類。她以強烈的職業精神管理顧客，並展現出與鬼魂也能打成一片的「陰間親和力」。



李洙赫則飾演清除惡鬼殘留的死神「白基」，是一個擁有自由奔放魅力的角色。李琇仙飾演充滿陰鬱與危險氣息的神祕女子「石山」，她曾在《家族計劃》中飾演裴斗娜的女兒。





