【韩网热门】《百次的回忆》「韩国小姐选美大赛」考证？网批：连标配「狮子头」都没有

金多美和辛睿恩的新剧《百次的回忆》正在热播中，这一场景引爆了观众们的「考古」心！

电视剧以1980年代为背景，讲述100路公车车乘务员煐礼和悰喜之间珍贵的友谊，以及围绕著两位朋友命中注定的男人才弼展开的动人初恋。 剧中高煐礼（金多美 饰）和徐悰喜（辛睿恩 饰）一起参加了1989年举办的第33届韩国小姐选美比赛，两人身穿礼服登场，妆容素净，发型简约，主打清新可人的风格。



观众们则翻出了当年真实选美场景，高贤廷和吴贤庆化著当时最流行的烟熏妆，顶著「爆炸波浪头」亮相，气场全开，与剧中的审美区别还蛮大的！



韩国网友评论：

1. 感觉没什么诚意ᄏᄏ

2. 如果真的做了调查的话搞不好会更有趣、反而引起更多话题，为什么不这么做啊？

3. 这不像是重现80年代，更像是2025年某个历史博物馆角落里「重现80年代街景」的打卡区拍出来的感觉

4.这部剧怎么老是因为这种事上热搜啊... 真的做得那么随便吗？ 是根本不想拍了吗...？

5. 1980年代如果弄这种自然微卷发，会被说是刚睡醒跑出门ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ那时候好莱坞女星全都是爆炸狮子头唉...... 这也太随便了吧。

6. 也不是要完全一模一样地复制，但至少得靠近那个感觉吧？ 看起来像是根本没花心思

7. 辛睿恩这样打扮，就算说是今年的造型我都信

8. 就算没办法做到完全还原，也应该至少接近那个时代吧，这是什么东西啊

9. 就算真的照著年代去做造型，这些演员也不会变丑啊，反而可能因为搞笑效果更有反应，这波机会竟然错过了

10. 这剧真的常常因为「没做考据」被骂，在正牌论坛那边也看到过。 以同样时代背景的剧里来说，这部算是最不讲究的了吧。 如果不想做考据，那干脆拍现代剧不就好了？ 或是拍2000年代背景也行啊，为什么要硬拍时代剧？

11. 那个年代的选美小姐，除了「爆炸狮子头」以外什么都能少，但那头发不能没有啊......

12. 那个年代「狮子头」是基本配备吧？

13. 那哪里像什么「小姐选美大赛」ᄏᄏᄏᄏᄏ在我眼里，比《The Penthouse》（《顶楼》）里那个什么艺术学校的颁奖典礼造型还烂

14. 真的啦，「狮子头」才是选美小姐（Miss Korea）的象徵，这是怎样？

15. 之前好像也被骂过考证问题，看起来他们只想借用那个年代的背景，但完全不想遵守时代细节，也太奇怪了ᄏᄏᄏᄏᄏ

16. 这是在开玩笑吗？ 这部剧不管是年代还是设定，全都乱七八糟

17.李沇熹主演的《Miss Korea》那部就有做好考据，气氛抓得很好，这次真可惜。 那种发型当时的选美小姐根本不会用啊



18. 也不是2025年的感觉



19. 这里真的完全没做时代考据。 那时候早就学校服装自由化了，一开始这样也就算了，但他们一直穿校服出现

20. 是没自信做那种发妆造型吗？ 也太过分了

原文： https://theqoo.net/square/3949561166

