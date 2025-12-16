【2025 SBS演技大賞】大賞「神之戰」：《玩美秘書》韓志旼、《模範的士》李帝勳、《寶物島》朴炯植、《螳螂》高賢廷等

一年一度的《SBS演技大賞》昨（16）日公開預告片，預告了最高榮譽「大賞」會是場「神級之戰」，候選人又要一陣廝殺啦！

預告片一開場就是恐怖懸疑，一號候選人也就是「驚悚劇的神」，表現出讓人窒息的氣場，瘋狂上身，壓倒性投入殺人魔演技的《家母螳螂》高賢廷！



二號候選人氣場也不凡，是和李浚赫在辦公室談起「欲擒故縱的大人戀愛」，扮演一出場氣勢便輾壓的獵頭CEO，「戀愛劇的神」《我的完美秘書》韓志旼！



「動搖局面的勝負師」、「冠軍製造天才教練」，第三號熱血登場的候選人正是「勝負之神」，《TRY：我們成為奇蹟》尹啟相！



邁入第三季的收視不敗神話，《模範的士》（模範計程車）男主角李帝勳絕對是候選人。「獨一無二的韓式黑暗英雄」、「制裁反派的終結者」，李帝勳扮演「God道奇」，正義之神加入戰局！



「啟動黑化模式，朝著絕對邪惡前進的本能！」「賭上人生全部的野心男！」朴炯植在《寶物島》突破過往風格，變身「復仇之神」，參戰大賞！



▼大賞完整預告片



《2025 SBS演技大賞》將在31日韓國時間晚間9點起直播，大賞人選將在最後揭曉！你看好哪位「神」贏得這場戰爭呢？

